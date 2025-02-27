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    Marine Minute: 27.2-25 (AUDIO)

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    UNITED STATES

    07.08.2025

    Audio by Lance Cpl. Joseph DeMarcus 

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME I’M CPL ALEXIS FRENCH WITH YOUR MARINE MINUTE!

    U.S. MARINES WITH MARINE AERIAL REFUELER TRANSPORT SQUADRON 252 CARRIED OUT FLIGHT OPERATIONS NEAR MARINE CORPS AIR STATION CHERRY POINT, NORTH CAROLINA.

    SPECIFICALLY SURGE OPERATIONS, WHICH DEMONSTRATE THEIR KC-130J HERCULES ABILITY TO LAUNCH AND RECOVER MULTIPLE DIVISIONS OF AIRCRAFT CONCURRENTLY.

    U.S. MARINE CORPS MAJ. ROYSE MAYO, A KC-130J HERCULES PILOT, EXPLAINS WHY THE AIRCRAFT IS IMPORTANT.

    "THE C-130, IN GENERAL, ALONG WITH THE MOP ALLOWS US TO HAVE A REALLY STABLE PLATFORM AND A LONG TIME ON STATION FOR COMMAND AND CONTROL.”

    THE KC-130S AT VMGR 252 ARE ALSO UNIQUE BECAUSE THEY PROVIDE A CLOSE AIR SUPPORT CAPABILITY TO THE AIR WING COMMANDER.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE.FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. 

    SEMPER FIDELIS!

    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.08.2025
    Date Posted: 07.11.2025 09:30
    Category: Newscasts
    Audio ID: 87453
    Filename: 2507/DOD_111142380.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 27.2-25 (AUDIO), by LCpl Joseph DeMarcus, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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