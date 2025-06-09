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    Marine Minute 23-25 (AUDIO)

    Marine Minute 23-25 (AUDIO)

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    MARYLAND, UNITED STATES

    06.10.2025

    Audio by Lance Cpl. Jazlyn Baker, Lance Cpl. Joseph DeMarcus, Lance Cpl. Jadica Heinz and Lance Cpl. Matthew McDonnell

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME I’M LANCE CORPORAL MATTHEW MCDONNELL WITH YOUR MARINE MINUTE!

    U.S. MARINES WITH MARINE LIGHT ATTACK HELICOPTER SQUADRON 369, FLEW A UH-1Y VENOM AND AH-1Z VIPER DURING QUARTERLY UNDERWAY AMPHIBIOUS READINESS TRAINING 25.3 AT MARINE CORPS AIR STATION CAMP PENDLETON, CALIFORNIA.

    THIS TRAINING ALLOWS MARINES AND SAILORS TO REHEARSE LANDING AIRCRAFT ABOARD THE AMPHIBIOUS DOCK LANDING SHIP USS HARPERS FERRY (LSD 49) TO MAINTAIN DECK LANDING QUALIFICATIONS.

    AS MARINES CONCLUDE THEIR TRAINING IN CALIFORNIA, WE SHIFT OUR FOCUS TO MARINES WITH MARINE CORPS AIR FACILITY QUANTICO CONDUCTING A HELICOPTER MEDICAL EVACUATION EXERCISE TO INCREASE MISSION READINESS IN THE EVENT OF AN EMERGENCY, AT MARINE CORPS BASE QUANTICO, VIRGINIA.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. 

    SEMPER FIDELIS!

    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.10.2025
    Date Posted: 06.13.2025 18:27
    Category: Newscasts
    Audio ID: 87039
    Filename: 2506/DOD_111071139.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: MARYLAND, US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute 23-25 (AUDIO), by LCpl Jazlyn Baker, LCpl Joseph DeMarcus, LCpl Jadica Heinz and LCpl Matthew McDonnell, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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