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    Marine Minute: 22-25 (AUDIO)

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    UNITED STATES

    06.03.2025

    Audio by Lance Cpl. Jazlyn Baker and Lance Cpl. Andra Marton-Salgado

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME I’M LANCE CORPORAL JAZLYN BAKER WITH YOUR MARINE MINUTE!

    U.S MARINES WITH MARINE AERIAL REFUELER TRANSPORT SQUADRON (VMGR) 152, 1ST MARINE AIRCRAFT WING CONDUCT AIR-DELIVERED GROUND REFUELING WITH THE 207TH AVIATION TROOP COMMAND, ALASKA ARMY NATIONAL GUARD DURING EXERCISE KODIAK MACE 25, AT JOINT BASE ELMENDORF-RICHARDSON, ALASKA.

    THE EXERCISE PROVIDED PILOTS AND AIRCREW WITH JOINT MILITARY TRAINING TO ENSURE COMBAT READINESS.

    AS MARINES CONCLUDE THEIR TRAINING IN ALASKA, WE SHIFT OUR FOCUS TO MARINES AT CAMP HANSEN, OKINAWA, JAPAN.

    THIS TRAINING WAS DESIGNED TO KEEP THEIR UNIT PREPARED FOR RESPONDING TO CRASH FIRE AND RESCUE SITUATIONS.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. 

    SEMPER FIDELIS!

    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.03.2025
    Date Posted: 06.06.2025 13:22
    Category: Newscasts
    Audio ID: 86957
    Filename: 2506/DOD_111051562.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 4
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 22-25 (AUDIO), by LCpl Jazlyn Baker and LCpl Andra Marton-Salgado, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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