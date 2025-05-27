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    Marine Minute 21-25 (AUDIO)

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    UNITED STATES

    05.27.2025

    Audio by Lance Cpl. Jazlyn Baker and Lance Cpl. Jadica Heinz

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME I’M LANCE CPL. JAZLYN BAKER WITH YOUR MARINE MINUTE!



    MARINES WITH 3D MARINE DIVISION PREPARE FOR EXERCISE KAMANDAG 9 BY PERFORMING BEACH REHEARSALS WITH THE NAVY-MARINE EXPEDITIONARY SHIP INTERDICTION SYSTEM AND THE MARINE AIR DEFENSE INTEGRATED SYSTEM AT APARRI IN THE PHILIPPINES.



    EXERCISE KAMANDAG 9 IS AN ANNUAL EXERCISE THAT ENHANCES DEFENSE AND HUMANITARIAN CAPABILITIES OF PHILIPPINE AND US MARINES.



    AS MARINES CONCLUDE THEIR REHEARSALS IN APARRI, WE SHIFT OUR FOCUS TO MARINES AT COLONEL ERNESTO RABINA AIR BASE IN THE PHILIPPINES CONDUCTING HIGH EXPLOSIVE BATTLE DRILLS.



    IN SUPPORT OF EXERCISE KAMANDAG 9, THE DRILLS PROVIDED VALUABLE TRAINING IN JOINT OPERATIONS WITH FOREIGN MILITARIES IN THE ADVANCEMENT OF A FREE AND OPEN INDO-PACIFIC.



    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. 



    SEMPER FIDELIS!

    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.27.2025
    Date Posted: 05.29.2025 14:23
    Category: Newscasts
    Audio ID: 86797
    Filename: 2505/DOD_111031320.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 4
    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

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