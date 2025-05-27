WELCOME I’M LANCE CPL. JAZLYN BAKER WITH YOUR MARINE MINUTE!
MARINES WITH 3D MARINE DIVISION PREPARE FOR EXERCISE KAMANDAG 9 BY PERFORMING BEACH REHEARSALS WITH THE NAVY-MARINE EXPEDITIONARY SHIP INTERDICTION SYSTEM AND THE MARINE AIR DEFENSE INTEGRATED SYSTEM AT APARRI IN THE PHILIPPINES.
EXERCISE KAMANDAG 9 IS AN ANNUAL EXERCISE THAT ENHANCES DEFENSE AND HUMANITARIAN CAPABILITIES OF PHILIPPINE AND US MARINES.
AS MARINES CONCLUDE THEIR REHEARSALS IN APARRI, WE SHIFT OUR FOCUS TO MARINES AT COLONEL ERNESTO RABINA AIR BASE IN THE PHILIPPINES CONDUCTING HIGH EXPLOSIVE BATTLE DRILLS.
IN SUPPORT OF EXERCISE KAMANDAG 9, THE DRILLS PROVIDED VALUABLE TRAINING IN JOINT OPERATIONS WITH FOREIGN MILITARIES IN THE ADVANCEMENT OF A FREE AND OPEN INDO-PACIFIC.
THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES.
SEMPER FIDELIS!
|Date Taken:
|05.27.2025
|Date Posted:
|05.29.2025 14:23
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|86797
|Filename:
|2505/DOD_111031320.mp3
|Length:
|00:01:00
|Location:
|US
|Web Views:
|4
|Downloads:
|1
|High-Res. Downloads:
|1
This work, Marine Minute 21-25 (AUDIO), by LCpl Jazlyn Baker and LCpl Jadica Heinz, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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