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    Marine Minute: 21.2-25 (AUDIO)

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    UNITED STATES

    05.28.2025

    Audio by Lance Cpl. Andra Marton-Salgado 

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME I’M LANCE CPL. ANDRA MARTON-SALGADO WITH YOUR MARINE MINUTE



    US MARINES FROM COMBAT LOGISTICS BATTALION 22, COMBAT LOGISTICS REGIMENT 27, 2ND MARINE LOGISTICS GROUP TEAMED UP WITH NORWEGIAN SOLDIERS FOR EXERCISE SWIFT RESPONSE 25.



    WORKING TOGETHER THEY PROVIDED SUPPLIES, TRANSPORTATION, MAINTENANCE, AND HEALTH SERVICES TO SUPPORT U.S. ARMY SOLDIERS WITH THE 82ND AIRBORNE DIVISION.




    LT COL ANTHONY ANSLEY, A COMMANDING OFFICER WITH THE UNIT TALKS ABOUT THE SIGNIFICANCE OF THIS EXERCISE.



    (LT COL ANTHONY ANSLEY) WORKING WITH THE U.S. ARMY IS IMPORTANT FOR INTEROPERABILITY TO SHOW THAT WE CAN PARTNER WITH OUR FELLOW SERVICES IN THE DOD, AND IT’S IMPORTANT TO WORK WITH THE NORWEGIANS TO SHOW THAT THROUGH OUR PARTNER AND ALLIES IN NATO THAT WE HAVE STRENGTH, NOT JUST IN NUMBERS, BUT STRENGTH IN CAPABILITY, AND STRENGTH IN COMBAT POWER.



    THIS EXERCISE IS A SMALL PART OF THE MARINE CORPS’ DEFENDER SERIES, WHERE MARINES PARTNER WITH ALLIED AND FELLOW NORWEGIANS TO TRAIN AND STRENGTHEN CRITICAL CAPABILITIES IN COMBAT.



    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. 

    SEMPER FIDELIS!

    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.28.2025
    Date Posted: 05.29.2025 14:24
    Category: Newscasts
    Audio ID: 86793
    Filename: 2505/DOD_111030804.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 21.2-25 (AUDIO), by LCpl Andra Marton-Salgado, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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