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    Marine Minute: 20-25 (AUDIO)

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    UNITED STATES

    05.20.2025

    Audio by Lance Cpl. Jazlyn Baker, Cpl. Sadiel Cortes Guevara and Cpl. Samantha Pollich

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME I’M LANCE CPL. JAZLYN BAKER WITH YOUR MARINE MINUTE!

    U.S. MARINES WITH MARINE LIGHT ATTACK HELICOPTER SQUADRON 169 PROVIDED AIR SUPPORT TO 3D MARINE DIVISION DURING HELOCAST TRAINING OFF THE COAST OF OKINAWA, JAPAN.

    HMLA-169 TRAINED ON PREFLIGHT CHECKS AS WELL AS PARTICIPATING IN AMPHIBIOUS INSERTIONS AND EXTRACTIONS. THE PURPOSE OF THIS TRAINING IS TO RETAIN PROFICIENCY IN PROPER HELOCASTING PROCEDURES FOR BOTH UNITS.

    LEAVING OKINAWA, WE SHIFT OUR FOCUS TO MARINES WITH MARTIAL ARTS INSTRUCTOR TRAINER COURSE 2-25. ON MARINE CORPS BASE QUANTICO.

    THE “FIGHTING HOLES” TRAINING EVENT CONSISTED OF SIMULATED CLOSE QUARTER COMBAT TACTICS WHERE MARINES PUT THE TECHNIQUES THEY LEARNED INTO PRACTICE.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. 

    SEMPER FIDELIS!

    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.20.2025
    Date Posted: 05.22.2025 15:09
    Category: Newscasts
    Audio ID: 86677
    Filename: 2505/DOD_111015604.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 20-25 (AUDIO), by LCpl Jazlyn Baker, Cpl Sadiel Cortes Guevara and Cpl Samantha Pollich, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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