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    Marine Minute 18-25 (AUDIO)

    Marine Minute 18-25 (AUDIO)

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    UNITED STATES

    05.06.2025

    Audio by Lance Cpl. Jadica Heinz 

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME I’M LANCE CPL. JADICA HEINZ WITH YOUR MARINE MINUTE!

    U.S. MARINES WITH MARINE ROTATIONAL FORCE-DARWIN 25.3 AND PHILIPPINE MARINES WITH 3RD MARINE BRIGADE, CARRIED OUT A LIVE-FIRE EVENT DURING EXERCISE BALIKATAN 25 AT RIZAL, PALAWAN, PHILIPPINES.

    THE COUNTER-LANDING LIVE-FIRE EXERCISE GAVE MARINES THE OPPORTUNITY TO PRACTICE DETERING ENEMY FORCES AND DEFEND COASTLINES.

    AS MARINES CONCLUDE THEIR EXERCISE AT RIZAL, WE SHIFT OUR FOCUS TO MARINES WITH THE 31ST MARINE EXPEDITIONARY UNIT EXECUTING AERIAL FAST ROPE TRAINING AT CAMP HANSEN, OKINAWA, JAPAN.

    THE TRAINING WAS PART OF MEU EXERCISE WHICH ENHANCES MARINES’ AIR-TO-GROUND INSERTION CAPABILITIES PREPARING FOR FUTURE OPERATIONS AND PROVIDING A FLEXIBLE AND LETHAL FORCE.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. 

    SEMPER FIDELIS!

    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.06.2025
    Date Posted: 05.08.2025 16:45
    Category: Newscasts
    Audio ID: 86377
    Filename: 2505/DOD_110979722.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute 18-25 (AUDIO), by LCpl Jadica Heinz, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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