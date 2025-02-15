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    Marine Minute: 15.2-25 (AUDIO)

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    UNITED STATES

    04.14.2025

    Audio by Lance Cpl. Joseph DeMarcus 

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME I’M LANCE CPL. ANDRA MARTON-SALGADO WITH YOUR MARINE MINUTE!

    MARINES WITH THE MARINE FIGHTER ATTACK SQUADRON V-M-F-A 122 FROM 3RD MARINE AIRCRAFT WING OUT OF MCAS YUMA, ARIZONA TOOK PART IN EXERCISE BAMBOO EAGLE.

    LT. COL. BIJAN DERAKHSHAN, THE PREVIOUS COMMANDING OFFICER OF VMFA 122 SPEAKS ON THE PURPOSE OF THIS EXERCISE.

    “BAMBOO EAGLE IS A MULTI DOMAIN COMPLEX LARGE FORCE EXERCISE MEANT TO MIMIC WHAT THE COMBAT ENVIROMENT WOULD BE LIKE AGAINST A NEAR PEER ADVERSARY AND GREAT POWER COMPETITION”.

    BAMBOO EAGLE BRINGS TOGETHER MORE THAN 3000 SERVICE MEMBERS FROM THE AIR FORCE, NAVY, MARINE CORPS, AND ARMY, ALONG WITH MORE THAN 150 AIRCRAFT TO MAINTAIN JOINT COMBAT READINESS AND SEAMLESS FORCE INTEGRATION.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES.

    SEMPER FIDELIS!

    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.14.2025
    Date Posted: 04.18.2025 15:33
    Category: Newscasts
    Audio ID: 85986
    Filename: 2504/DOD_110935254.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 15.2-25 (AUDIO), by LCpl Joseph DeMarcus, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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