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    Marine Minute 13-25 (AUDIO)

    Marine Minute 13-25 (AUDIO)

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    UNITED STATES

    04.03.2025

    Audio by Pfc. Jadica Heinz 

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME I’M CPL. ALEXIS FRENCH WITH YOUR MARINE MINUTE! 


    MARINES WITH MARINE AVIATION WEAPONS AND TACTICS SQUADRON ONE, YUMA, ARIZONA ASSESS NOTIONAL DAMAGE ON AN AIRSTRIP AS PART OF WEAPONS AND TACTICS INSTRUCTOR COURSE 2-25.



    WEAPONS AND TACTICS INSTRUCTOR COURSE IS A SEVEN WEEK TRAINING EVENT THAT EMPHASIZES OPERATIONAL INTEGRATION OF THE SIX FUNCTIONS OF MARINE AVIATION IN SUPPORT OF THE MARINE AIR GROUND TASK FORCE, JOINT AND COALITION FORCES.



    AS MARINES CONCLUDE THEIR TRAINING IN ARIZONA, WE SHIFT OUR FOCUS TO THE VICE PRESIDENT, JD VANCE, SHOOTING THE M240B MACHINE GUN AT WEAPONS TRAINING BATTALION, QUANTICO, VIRGINIA.



    VICE PRESIDENT VANCE TOOK THE OPPORTUNITY TO FAMILIARIZE HIMSELF WITH THE OPERATIONS OF THE BASE AND ENGAGE WITH MARINES, RECONNECTING WITH THE CORPS TRADITIONS AND WAY OF LIFE.



    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. 



    SEMPER FIDELIS!

    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.03.2025
    Date Posted: 04.04.2025 13:09
    Category: Newscasts
    Audio ID: 85657
    Filename: 2504/DOD_110904903.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute 13-25 (AUDIO), by LCpl Jadica Heinz, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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