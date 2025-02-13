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    Marine Minute: 13.2-25 (AUDIO)

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    UNITED STATES

    04.01.2025

    Audio by Lance Cpl. Joseph DeMarcus 

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME I’M LANCE CPL. STEVEN WELLS WITH YOUR MARINE MINUTE! 

    SECRETARY OF DEFENSE PETE HEGSETH MADE HIS FIRST TOUR OF THE INDO PACIFIC REAFFIRMING THE US’S COMMITMENT THROUGHOUT THE REGION AND THE VISION OF PEACE THROUGH STRENGTH. 

    EVERY YEAR PACIFIC MARINES PARTICIPATE IN MORE THAN 100 EXERCISES AND ENGAGEMENTS WITH PARTNERS IN THE REGION INCREASING MILITARY CAPABILITIES, READINESS AND THE SKILLS TO WORK TOGETHER AS FORCE MULTIPLIERS.

    DEFENSE SECRETARY PETE HEGSETH SPEAKS ON THE IMPORTANCE OF TRAINING WITHIN THE REGION.

    “NO ONE SHOULD QUESTION THE RESOLVE OF THE UNITED STATES OF AMERICA TO DEFEND OUR INTERESTS IN THE INDO PACIFIC AND BEYOND.”

    SECRETARY HEGSETH CALLED FOR REESTABLISHING DETERRENCE IN THE INDOPACIFIC AND TO ACHIEVE PEACE THROUGH STRENGTH BY WORKING TOGETHER AND BUILDING CREDIBLE WARFIGHTING CAPABILITIES.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. 

    SEMPER FIDELIS!

    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.01.2025
    Date Posted: 04.04.2025 14:22
    Category: Newscasts
    Audio ID: 85656
    Filename: 2504/DOD_110904663.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 13.2-25 (AUDIO), by LCpl Joseph DeMarcus, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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