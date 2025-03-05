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    Marine Minute 09-25 (Audio)

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    UNITED STATES

    03.04.2025

    Audio by Lance Cpl. Joseph DeMarcus and Pfc. Andra Marton-Salgado

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME I’M LANCE CORPORAL ANDRA MARTON-SALGADO WITH YOUR MARINE MINUTE!

    LAST WEEK, MARINES WITH THE FIRST MARINE AIRCRAFT WING RESPONDED TO A SIMULATED CRASH LANDING DURING A TWO-WEEK TRAINING EXERCISE IN OKINAWA, JAPAN. RESOLUTE RESPONSE 25 WAS CONDUCTED TO FOCUS ON IMPROVING COMMUNICATION AND COORDINATION IN RESPONSE TO POTENTIAL
    EMERGENCIES THAT PRESENT THREATS TO BASE OPERATIONS.

    AS MARINES CONCLUDE THEIR EXERCISE IN JAPAN, WE SHIFT OUR FOCUS TO MARINES WITH THE 26TH MARINE EXPEDITIONARY UNIT AS THEY CARRY OUT A RAID.

    THE EXERCISE TOOK PLACE IN JACKSONVILLE, NORTH CAROLINA DURING AN EXPEDITIONARY OPERATIONS TRAINING GROUP EXERCISE. THIS EXERCISE PREPARES THEM FOR UPCOMING DEPLOYMENTS IN SUPPORT OF GEOGRAPHICAL COMBATANT COMMANDS BY PRACTICING SIMULATED CASUALTY EVACUATIONS
    AND PATROLS.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. 

    SEMPER FIDELIS!

    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.04.2025
    Date Posted: 03.06.2025 16:41
    Category: Newscasts
    Audio ID: 85147
    Filename: 2503/DOD_110848233.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute 09-25 (Audio), by LCpl Joseph DeMarcus and PFC Andra Marton-Salgado, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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