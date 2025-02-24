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    Marine Minute 08-25 (AUDIO)

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    UNITED STATES

    02.25.2025

    Audio by Lance Cpl. Joseph DeMarcus 

    Defense Media Activity - Marines

    LAST WEEK, MARINES WITH THE 2ND MARINE DIVISION FINISHED UP EXERCISE INTREPID MAVEN 25.2 IN THE UNITED ARAB EMIRATES. MARINES WORKED ALONGSIDE THE UAE’S PRESIDENTIAL GUARD IN VARIOUS TRAINING EVENTS THAT INCREASED THE UNIT’S INTEROPERABILITY AND COMBAT READINESS.

    AS MARINES TRAIN IN THE UAE, WE SHIFT OUR FOCUS TO MARINES WITH THE 11TH MARINE EXPEDITIONARY UNIT AS THEY CONDUCT A WATER SURVIVAL TRAINING COURSE.

    THE COURSE TOOK PLACE AT CAMP PENDLETON, CALIFORNIA AS PART OF ROUTINE UNIT READINESS TRAINING. THE TRAINING INCLUDED RECOVERY DRILLS, GEAR SHED, AND SURVIVAL FLOATATION TECHNIQUES. STRONG WATER SURIVIVAL SKILLS ARE CRUCIAL IN MAINTAINING A MARINE’S AMPHIBIOUS CAPABILITIES.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. 

    SEMPER FIDELIS!

    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.25.2025
    Date Posted: 02.27.2025 19:51
    Category: Newscasts
    Audio ID: 85004
    Filename: 2502/DOD_110834351.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 8
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute 08-25 (AUDIO), by LCpl Joseph DeMarcus, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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