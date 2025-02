NEWS IN ONE Jan. 31, 2025

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Then add the mark-up below to the body block of the same document. .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } <div class="videoWrapper"><iframe src="https://www.dvidshub.net/audio/embed/84708" frameborder="0" allowtransparency></iframe></div> show more

On today's News in One:



SERGEANT MAJOR OF THE ARMY, MICHEAL WEIMER, AND UNIT LEADERS FROM ACROSS THE EUROPEAN THEATER GATHERED TO OBSERVE ESSENTIAL UNITS AT THE TRAINING AREA IN GAFFENVIER GERMANY.



(U.S. Army audio by SGT Christian Dela Cruz)