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    Marine Minute: 40-24 (Audio Version)

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    UNITED STATES

    10.08.2024

    Audio by Lance Cpl. Diana Salgado 

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME, I'M LANCE CPL. DIANA SALGADO WITH YOUR MARINE MINUTE. 

    MARINES WITH MARINE AVIATION WEAPONS AND TACTICS SQUADRON ONE CONDUCT AERIAL GUNNERY AND REFUELING DRILLS TO TEST THEIR SKILLS WITH DIFFERENT AIRCRAFT AS PART OF WEAPONS AND TACTICS INSTRUCTOR COURSE ONE-TACK-TWENTY-FIVE NEAR CHOCOLATE MOUNTAINS, CALIFORNIA.

    OUR PHOTO OF THE WEEK WAS TAKEN BY LANCE CPL. MANUEL ALVARADO. IT FEATURES MARINES WITH THIRD MARINE LOGISTICS GROUP AND PHILIPPINE AIR FORCE SERVICE MEMBERS PREPARING TO TRANSPORT U-S-AID FAMILY FOOD PACKS AT VILLAMOR AIR BASE, PHILIPPINES.

    THE U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE IS SUPPORTING THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES DURING HUMANITARIAN ASSISTANCE AND DISASTER RELIEF OPERATIONS IN THE AFTERMATH OF TYPHOON KRAY-THON IN NOTHERN LUZON.

    THAT'S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES, VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. SEMPER FIDELIS. 

    AUDIO INFO

    Date Taken: 10.08.2024
    Date Posted: 10.10.2024 13:24
    Category: Newscasts
    Audio ID: 82955
    Filename: 2410/DOD_110615483.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2024
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 4
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 40-24 (Audio Version), by LCpl Diana Salgado, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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