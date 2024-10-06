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    Audio Marine Minute: 39-24

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    FORT GEORGE G. MEADE, MARYLAND, UNITED STATES

    10.04.2024

    Audio by Lance Cpl. Joseph DeMarcus and Lance Cpl. Diana Salgado

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME, I'M LANCE CPL. DIANA SALGADO WITH YOUR MARINE MINUTE.

    U.S. MARINES WITH 3RD RECONNAISSANCE BATTALION, 3RD MARINE DIVISION, CONDUCTED A CREW-SERVED WEAPONS AND GRENADE LAUNCHER RANGE AT THE CENTRAL TRAINING AREA IN OKINAWA, JAPAN.

    3D RECONNAISSANCE MARINES HONED THEIR PROFICIENCY WITH MULTIPLE WEAPONS SYSTEMS TO MAINTAIN THEIR READINESS FOR EXPEDITIONARY OPERATIONS IN CONTESTED ENVIRONMENTS.

    OUR PHOTO OF THE WEEK WAS TAKEN BY CPL. JOSEPH HELMS.

    IT FEATURES MARINES ASSIGNED TO RECONNAISSANCE COMPANY MARINE, 15TH MARINE EXPEDITIONARY UNIT, CONDUCTING VISIT, BOARD, SEARCH, AND SEIZURE MISSIONS ABOARD THE AMPHIBIOUS ASSAULT SHIT U-S-S BOXER IN THE TSUSHIMA STRAIT.

    U.S. INDOPACOM FORCES PERFORM OPERATIONS IN AND AROUND CRITICAL SEA PASSAGES AND TRADE THOROUGHFARES TO DETER THREATS THAT CREATE REGIONAL INSTABILITY AND IMPINGE ON THE FREE FLOW OF GOODS, PEOPLE, AND IDEAS.

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES, VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. SEMPER FIDELIS.

    AUDIO INFO

    Date Taken: 10.04.2024
    Date Posted: 10.07.2024 05:32
    Category: Newscasts
    Audio ID: 82846
    Filename: 2410/DOD_110603552.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2024
    Genre Blues
    Location: FORT GEORGE G. MEADE, MARYLAND, US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

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