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    Marine Minute: 32-24

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    UNITED STATES

    08.13.2024

    Audio by Lance Cpl. Matthew McDonnell 

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME. I’M LANCE CORPORAL MATTHEW MCDONNELL WITH YOUR MARINE MINUTE.
    U.S. MARINES, MULTINATIONAL SERVICEMEMBERS, VETERANS, AND CIVILIANS, ATTENDED THE 82ND ANNIVERSARY OF THE BATTLE OF GUADALCANAL CEREMONY AT THE GUADALCANAL AMERICAN MEMORIAL IN HONIARA, SOLOMON ISLANDS.
    THE CEREMONY SERVES TO HONOR THE FALLEN AND STRENGTHEN THE U.S. RELATIONSHIP WITH THE SOLOMON ISLANDS AND OTHER PACIFIC ALLIES AND PARTNERS. 
    OUR PHOTO OF THE WEEK WAS TAKEN BY CPL. KYLE CHAN. IT FEATURES AN F-35B LIGHTING II STOVL STEALTH FIGHTER WITH MARINE FIGHTER ATTACK SQUADRON 242 PARTICIPATING IN A FIELD CARRIER LANDING PRACTICE DURING EXERCISE RESOLUTE DRAGON 24 AT IE SHIMA TRAINING FACILITY, OKINAWA, JAPAN.
    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES, VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. SEMPER FIDELIS.

    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.13.2024
    Date Posted: 08.15.2024 10:37
    Category: Newscasts
    Audio ID: 82039
    Filename: 2408/DOD_110508742.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2024
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 8
    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 32-24, by LCpl Matthew McDonnell, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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