Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Marine Minute: 30-24

    Marine Minute: 30-24

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    UNITED STATES

    07.30.2024

    Audio by Lance Cpl. Matthew McDonnell 

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME. I'M LANCE CORPORAL MATTHEW MCDONNELL WITH YOUR MARINE MINUTE. 

    U.S. MARINES WITH 2ND MARINE DIVISION CONDUCTED A LIVE-FIRE EVENT AS PART OF A SERVICE LEVEL TRAINING EXERCISE ON JULY 22 IN TWENTYNINE PALMS, CALIFORNIA.

    THE TRAINING CREATES CHALLENGING AND REALISTIC ENVIRONMENTS TO PRODUCE COMBAT READY FORCES CAPABLE OF OPERATING AS AN INTEGRATED MARINE AIR-GROUND TASK FORCE.

    OUR PHOTOS OF THE WEEK WERE TAKEN BY SERGEANT CRISTIAN BESTUL FEATURING MARINES WITH MARINE AIR CONTROL GROUP 38, MARINE ROTATIONAL FORCE- DARWIN.

    MARINES PARTICIPATED IN A LOW ALTITUDE AIR DEFENSE REHERSAL FOR EXERCISE PREDATOR’S RUN 24 ON JULY 27 AT BRADSHAW FIELD, NORTHERN TERRITORY, AUSTRALIA.

     THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES, VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE COPRS SOCIAL MEDIA PAGES. SEMPER FIDELIS.

    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.30.2024
    Date Posted: 08.01.2024 13:57
    Category: Newscasts
    Audio ID: 81813
    Filename: 2408/DOD_110478433.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 30-24, by LCpl Matthew McDonnell, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    2nd MARDIV
    SLT
    MRF-D
    DMAMVMM
    DMAMPROD
    USMCNews

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download