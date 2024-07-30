WELCOME. I'M LANCE CORPORAL MATTHEW MCDONNELL WITH YOUR MARINE MINUTE.
U.S. MARINES WITH 2ND MARINE DIVISION CONDUCTED A LIVE-FIRE EVENT AS PART OF A SERVICE LEVEL TRAINING EXERCISE ON JULY 22 IN TWENTYNINE PALMS, CALIFORNIA.
THE TRAINING CREATES CHALLENGING AND REALISTIC ENVIRONMENTS TO PRODUCE COMBAT READY FORCES CAPABLE OF OPERATING AS AN INTEGRATED MARINE AIR-GROUND TASK FORCE.
OUR PHOTOS OF THE WEEK WERE TAKEN BY SERGEANT CRISTIAN BESTUL FEATURING MARINES WITH MARINE AIR CONTROL GROUP 38, MARINE ROTATIONAL FORCE- DARWIN.
MARINES PARTICIPATED IN A LOW ALTITUDE AIR DEFENSE REHERSAL FOR EXERCISE PREDATOR’S RUN 24 ON JULY 27 AT BRADSHAW FIELD, NORTHERN TERRITORY, AUSTRALIA.
THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES, VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE COPRS SOCIAL MEDIA PAGES. SEMPER FIDELIS.
|Date Taken:
|07.30.2024
|Date Posted:
|08.01.2024 13:57
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|81813
|Filename:
|2408/DOD_110478433.mp3
|Length:
|00:01:00
|Location:
|US
|Web Views:
|5
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Marine Minute: 30-24, by LCpl Matthew McDonnell, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
No keywords found.