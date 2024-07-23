WELCOME. I'M LANCE CORPORAL MATTHEW MCDONNELL WITH YOUR MARINE MINUTE.
U.S. MARINES WITH 4TH AMPHIBIOUS BATTALION, 4TH MARINE DIVISION, PARTICIPATED IN THE SWIM QUALIFICATION PORTION OF THE COLOMBIAN FLUVIAL OPERATIONS COURSE ON JULY 16TH AT C-I-E-F, APARTADO, COLOMBIA
THE COURSE CONSISTS OF MULTIPLE TRAINING EXERCISES SUCH AS SWIM QUALIFICATION, CLASSROOM LECTURES, WEAPONS HANDLING AND MAINTENANCE, AND LITTORAL CRAFT MANEUVERS.
OUR PHOTO OF THE WEEK WAS TAKEN BY GUNNERY SERGEANT ANTONIO CAMPBELL. IT FEATURES U.S. MARINES WITH THE 15TH MARINE EXPEDITIONARY UNIT DURING CLOSE AIR SUPPORT TRAINING AT POHAKULOA TRAINING AREA, HAWAII ON JULY 19TH.
WITH THE USE OF AIRCRAFT CONTROLLERS AND THE SUPPORT OF THE AIR FORCES’S A-10 THUNDERBOLT II, MARINES WERE ABLE TO STANDARDIZE THIER CLOSE AIR SUPPORT TECHNIQUES AND PROCEDURES.
THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES, VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. SEMPER FIDELIS.
|Date Taken:
|07.23.2024
|Date Posted:
|07.25.2024 09:11
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|81669
|Filename:
|2407/DOD_110461953.mp3
|Length:
|00:01:00
|Year
|2024
|Genre
|Newscast
|Location:
|US
|Web Views:
|4
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Marine Minute: 29-24, by Pvt Matthew McDonnell and LCpl Samantha Pollich, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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