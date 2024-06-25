U.S. MARINES WITH SECOND ASSAULT AMPHIBIAN BATTALION, SECOND MARINE DIVISION, CONDUCT AN INTEGRATED COMPANY LEVEL LIVE-FIRE AND MANEUVER RANGE WITH SWEDISH ONE-HUNDRED-EIGHTY-FIRST ARMORED BATTALION, GOTLAND REGIMENT, DURING EXERCISE BALTIC OPERATIONS TWENTY-FOUR, IN GOTLAND SWEDEN ON JUNE SIXTEENTH, TWENTY-TWENTY-FOUR.BALTOPS IS A MARITIME-FOCUSED, ANNUAL, NATO SUPPORTED EXERCISE THAT RUNS THROUGHOUT THE MONTH OF JUNE. THIS IS THE FIRST TIME SWEDEN HAS PARTICIPATED AS A NATO MEMBER, HAVING BECOME THE THIRTY-SECOND NATION MEMBER ON MARCH SEVENTH, TWENTY-TWENTY-FOUR. OUR PHOTO OF THE WEEK WAS TAKEN BY LANCE CORPORAL ORION SAINT-PIERRE, FEATURING U.S. MARINES WITH THIRD BATTALION, TWENTY-FIFTH MARINE REGIMENT, FOURTH MARINE DIVISION, MARINE FORCES RESERVE, PARTICIPATING IN RANGE FOUR-TEN-ALPHA DURING INTEGRATED TRAINING EXERCISE FOUR-TAC-TWENTY-FOUR AT MARINE CORPS AIR-GROUND COMBAT CENTER, TWENTYNINE PALMS CALIFORNIA, ON JUNE NINETEENTH, TWENTY-TWENTY-FOUR. I-T-EX IS THE CULMINATION OF MARINE FORCES RESERVE’S TRAINING CYCLE AS THEY PARTICIPATE IN A LIVE-FIRE, COMBINED ARMS EXERCISE AS A PART OF A MARINE AIR-GROUND TASK FORCE OPERATING OVER VAST DISTANCES.
|Date Taken:
|06.25.2024
|Date Posted:
|06.27.2024 16:42
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|81174
|Filename:
|2406/DOD_110413517.mp3
|Length:
|00:01:00
|Year
|2024
|Genre
|Newscast
|Location:
|US
|Web Views:
|3
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Marine Minute: 24-24 (Audio Version), by LCpl Diana Salgado and LCpl Steven Wells, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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