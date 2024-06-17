WELCOME, I’M LANCE CORPORAL STEVEN WELLS WITH YOUR
MARINE MINUTE.
U.S. MARINES AND SAILORS WITH THE 2ND MARINE AIRCRAFT WING
TRAINED WITH LOCAL AUTHORITIES IN SUPPORT OF DISTRIBUTED
AVIATION OPERATIONS EXERCISE 24. THE EXERCISE FEATURED CLOSE AIR
SUPPORT AND SIMULATED CASUALTY EVACUATION DRILLS AT THE U.S.
NAVY ATLANTIC UNDERSEA TEST AND EVALUATION CENTER ON ANDROS
ISLAND IN THE BAHAMAS
THE EXERCISE PREPARES MARINES AND SAILORS TO PROVIDE
HUMANITARIAN SUPPORT AND COORDINATE EVACUATIONS MORE EFFICIENTLY
IN THE EVENT OF AN EMERGENCY.
OUR PHOTO OF THE WEEK WAS TAKEN BY GUNNERY SGT. KASSIE
MCDOLE, FEATURING U.S. MARINES WITH WEAPONS COMPANY, 2ND
BATTALION, 5TH MARINE REGIMENT, MARINE ROTATIONAL FORCE DARWIN,
DURING A WET AND DRY EXERCISE REHARSAL ABOARD THE H.M.A.S
ADELAIDE IN THE ARAFURA SEA.
TRAINING ALONGSIDE THEIR AUSTRALIAN ALLIES, M-R-F-D FIRED
M4 CARBINES AS PART OF THE COMBAT MARKSMANSHIP PROGRAM LIVE-FIRE
DECK SHOOT.
THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES, VISIT
MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. SEMPER
FI.
|Date Taken:
|06.11.2024
|Date Posted:
|06.20.2024 10:57
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|81044
|Filename:
|2406/DOD_110396234.mp3
|Length:
|00:01:00
|Year
|2024
|Genre
|Newscast
|Location:
|US
|Web Views:
|2
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Marine Minute: 23-24 (Audio Version), by LCpl Samantha Pollich and LCpl Steven Wells, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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