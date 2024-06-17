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    Marine Minute: 23-24 (Audio Version)

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    UNITED STATES

    06.11.2024

    Audio by Lance Cpl. Samantha Pollich and Lance Cpl. Steven Wells

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME, I’M LANCE CORPORAL STEVEN WELLS WITH YOUR
    MARINE MINUTE.

    U.S. MARINES AND SAILORS WITH THE 2ND MARINE AIRCRAFT WING
    TRAINED WITH LOCAL AUTHORITIES IN SUPPORT OF DISTRIBUTED
    AVIATION OPERATIONS EXERCISE 24. THE EXERCISE FEATURED CLOSE AIR
    SUPPORT AND SIMULATED CASUALTY EVACUATION DRILLS AT THE U.S.
    NAVY ATLANTIC UNDERSEA TEST AND EVALUATION CENTER ON ANDROS
    ISLAND IN THE BAHAMAS

    THE EXERCISE PREPARES MARINES AND SAILORS TO PROVIDE
    HUMANITARIAN SUPPORT AND COORDINATE EVACUATIONS MORE EFFICIENTLY
    IN THE EVENT OF AN EMERGENCY.

    OUR PHOTO OF THE WEEK WAS TAKEN BY GUNNERY SGT. KASSIE
    MCDOLE, FEATURING U.S. MARINES WITH WEAPONS COMPANY, 2ND
    BATTALION, 5TH MARINE REGIMENT, MARINE ROTATIONAL FORCE DARWIN,
    DURING A WET AND DRY EXERCISE REHARSAL ABOARD THE H.M.A.S
    ADELAIDE IN THE ARAFURA SEA.

    TRAINING ALONGSIDE THEIR AUSTRALIAN ALLIES, M-R-F-D FIRED
    M4 CARBINES AS PART OF THE COMBAT MARKSMANSHIP PROGRAM LIVE-FIRE
    DECK SHOOT.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES, VISIT
    MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. SEMPER
    FI.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.11.2024
    Date Posted: 06.20.2024 10:57
    Category: Newscasts
    Audio ID: 81044
    Filename: 2406/DOD_110396234.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2024
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 23-24 (Audio Version), by LCpl Samantha Pollich and LCpl Steven Wells, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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