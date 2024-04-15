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    Marine Minute: 13-24 (audio Version)

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    UNITED STATES

    04.09.2024

    Audio by Cpl. Oneg Plisner and Lance Cpl. Diana Salgado

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME I’M CPL ONEG PLISNER WITH YOUR MARINE MINUTE.

    U.S MARINES ASSIGNED TO MARINE AVIATION WEAPONS AND TACTICS SQUADRON ONE CONDUCT WEAPONS AND TACTICS INSTRUCTOR COURSE 2-24 IN YUMA, ARIZONA.

    OUR PHOTOS OF THE WEEK WERE TAKEN BY CPL. JENNIFER REYES FEATURING U.S. MARINES WITH MARINE AVIATION LOGISTICS SQUADRON 26 LINING THE WALKWAY TO WELCOME STUDENTS INTO DELALIO ELEMENTARY SCHOOL AT MARINE CORPS AIR STATION NEW RIVER IN JACKSONVILLE, NORTH CAROLINA, APRIL 2, 2024.

    THE EVENT SERVES TO HONOR THE MONTH OF THE MILITARY CHILD, CELEBRATED IN APRIL, WHICH AIMS TO RECOGNIZE AND APPRECIATE ALL THE EXPERIENCES AND CONTRIBUTIONS OF CHILDREN WITHIN MILITARY FAMILIES.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES, VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. SEMPER FI.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.09.2024
    Date Posted: 04.15.2024 12:47
    Category: Newscasts
    Audio ID: 79942
    Filename: 2404/DOD_110236813.mp3
    Length: 00:00:59
    Year 2024
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 13-24 (audio Version), by Cpl Oneg Plisner and LCpl Diana Salgado, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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