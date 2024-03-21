WELCOME, I'M CPL. ALEXIS FRENCH WITH YOUR MARINE MINUTE.
MARINES WITH THE FIFTH AIR NAVAL GUNFIRE LIAISON COMPANY, THIRD MARINE EXPEDITIONARY FORCE INFORMATION GROUP, ALONGSIDE THE REPUBLIC OF KOREA MARINE CORPS, CONDUCTED EXERCISE WARRIOR SHIELD 24.
JOINT TERMINAL ATTACK CONTROLLERS AND FORWARD AIR CONTROLLER OFFICERS FROM THE FIFTH ANGLICO AND THE ROK MARINE CORPS DEMONSTRATED JOINT EXPEDITIONARY CAPABILITIES, REHEARSING CLOSE AIR SUPPORT COMBAT SCENARIOS AT OSAN AIR BASE, SOUTH KOREA.
OUR PHOTO OF THE WEEK COMES FROM LANCE CPL. MATTHEW MORALES DEPICTING A REPUBLIC OF KOREA MARINE FIRING A U.S. M27 INFANTRY AUTOMATIC RIFLE DURING WARRIOR SHIELD 24.
U.S. AND ROK MARINES FAMILIARIZED THEMSELVES WITH COMPLEX MISSIONS IN MARITIME AND URBAN ENVIRONMENTS, AS WELL AS TRAINED TO LOCATE ADVERSARIES USING ADVANCED CAPABILITIES, SUCH AS DRONES FOR AERIAL RECONNAISSANCE AND NIGHT VISION EQUIPMENT.
THAT'S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES, VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. SEMPER FI.
|Date Taken:
|03.19.2024
|Date Posted:
|03.22.2024 12:13
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|79562
|Filename:
|2403/DOD_110195708.mp3
|Length:
|00:01:00
|Year
|2024
|Genre
|Newscast
|Location:
|US
|Web Views:
|4
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Marine Minute: 10-24 (Audio Version), by Cpl Alexis French and Sgt Madison Santamaria, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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