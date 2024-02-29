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    Marine Minute 07-24 (Audio Version)

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    UNITED STATES

    02.27.2024

    Audio by Sgt. Madison Santamaria 

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME, I'M SGT. MADISON SANTAMARIA WITH YOUR MARINE MINUTE. 



    U.S. MARINES WITH THE 31ST MARINE EXPEDITIONARY UNIT AND THE JAPAN GROUND SELF-DEFENSE FORCE INITIATE EXERCISE IRON FIST 24. IRON FIST IS AN ANNUAL BILATERAL EXERCISE DESIGNED TO INCREASE TEAMWORK AND STRENGTHEN THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE UNITED STATES AND JAPANESE FORCES. IRON FIST 24 WILL FOCUS ON DEVELOPING AND STRENGTHENING THE COMBINED AMPHIBIOUS CAPABILITIES OF U.S. MARINE CORPS AND THE NEWEST BRANCH OF THE J-G-S-D-F, THE AMPHIBIOUS RAPID DEPLOYMENT BRIGADE.



    OUR PHOTO OF THE WEEK WAS TAKEN BY 2ND LT DUNCAN STONER FEATURING MARINE FIGHTER ATTACK SQUADRON 312, 2ND MARINE AIRCRAFT WING, LANDING IN ANDENES, NORWAY, AHEAD OF EXERCISE NORDIC RESPONSE 24. NORDIC RESPONSE IS A NATO TRAINING EVENT CONDUCTED EVERY TWO YEARS PROMOTING MILITARY COMPETENCY IN ARTIC ENVIRONMENTS AND FOSTERING SYNERGY BETWEEN ALLIED NATIONS.



    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES, VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. SEMPER FI. 

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.27.2024
    Date Posted: 03.01.2024 13:38
    Category: Newscasts
    Audio ID: 79225
    Filename: 2403/DOD_110153507.mp3
    Length: 00:01:01
    Year 2024
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

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