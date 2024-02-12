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    Marine Minute: 05-24

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    UNITED STATES

    02.13.2024

    Audio by Sgt. Madison Santamaria 

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME, I'M STAFF SERGEANT LAIQA HITT WITH YOUR MARINE MINUTE. 



    THE U.S. MARINE CORPS INTRODUCES IT’S FIRST OPERATIONAL F-35B SQUADRON ON THE EAST COAST. THE MARINE FIGHTER ATTACK SQUADRON, V-M-F-A 5-4-2, 2ND MARINE AIRCRAFT WING AT MARINE CORPS AIR STATION CHERRY POINT, OFFICIALLY HAS ENOUGH F-35B AIRCRAFT, PILOTS, MAINTAINERS AND EQUIPMENT TO SELF-SUSTAIN ITS MISSIONS IN LESS THAN 8 MONTHS. TO MEET FULL OPERATIONAL CAPABILITY REQUIREMENTS UNITS MUST HAVE A MINIMUM OF 6 SQUADRONS WITH 10 F-35B AIRCRAFT PER SQUADRON.



    OUR PHOTO OF THE WEEK WAS TAKEN BY CPL. THOMAS SHENG. HIS PHOTO SHOWS U.S. MARINES WITH MARINE WING SUPPORT SQUADRON 172, 1ST MARINE AIRCRAFT WING, EXTINGUISHING A CONTROLLED FIRE DURING A LIVE FIRE TRAINING EXERCISE AT MARINE CORPS AIR STATION FUTENMA IN OKINAWA, JAPAN. THESE LIVE FIRE TRAINING EXERCISES ARE CONDUCTED QUARTERLY TO ENSURE MARINES ARE PREPARED TO RESPOND TO REAL LIFE FIREFIGHTING SCENARIOS. 



    THAT'S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES, VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. SEMPER FI. 

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.13.2024
    Date Posted: 02.14.2024 11:53
    Category: Newscasts
    Audio ID: 78958
    Filename: 2402/DOD_110126755.mp3
    Length: 00:01:02
    Year 2024
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 12
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

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