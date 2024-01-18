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    Marine Minute: 1-24

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    UNITED STATES

    01.19.2024

    Audio by Cpl. Alexis French and Cpl. Oneg Plisner

    Defense Media Activity - Marines

    THE TWENTY-SIXTH MEU BEGAN EXERCISE ODYSSEY ENCORE ON JANUARY SIXTH. THIS MARKS THE FIRST EXERCISE FOR THE TWENTY-SIXTH MEU SINCE THE BATAAN AMPHIBIOUS-READY-GROUP REASSEMBLED IN DECEMBER OF LAST YEAR. THE USS BATAAN IS THE WASP CLASS SHIP LEADING THE AMPHIBIOUS READY GROUP IN IT’S MISSION TO ENABLE THE NAVY AND MARINE CORPS TEAM TO TRANSITION SEAMLESSLY FROM SEA TO LAND.

    THE BLUE ANGELS ARE ACCEPTING OFFICER APPLICATIONS FOR THE 2025-2027 SHOW SEASON. READ UP ABOUT IT IN MARADMIN 011-24. PUT IN YOUR APPLICATION BY APRIL 30TH.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE MARINE CORPS CONTENT INCLUDING PHOTOS, VIDEOS, ARTICLES AND MARADMINS BE SURE YOU GO TO MARINES.MIL. SEMPER FIDELIS AND TAKE CARE NOW.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.19.2024
    Date Posted: 01.19.2024 11:14
    Category: Newscasts
    Audio ID: 78414
    Filename: 2401/DOD_110086826.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2024
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 9
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

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