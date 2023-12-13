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    Marine Minute: Innovation Unleashed

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    FORT MEADE, MD, UNITED STATES

    12.13.2023

    Audio by Lance Cpl. Joshua Munsen and Cpl. Brian Stippey

    Defense Media Activity - Marines

    I’M CORPORAL MADISON SANTAMARIA WITH YOUR MARINE MINUTE.

    SGT. MALIK A. PUGH EMERGED AS A BEACON OF INNOVATION AND EXCELLENCE. SERVING AS ENGINEER SECTION HEAD WITH 3RD MARINE LOGISTICS GROUP, HE FACED A CHALLENGE - A DEAD-LINED TWO-WAY GROUND SATTELITE.

    UNFAZED BY A FULL WORKLOAD, SGT. PUGH DOVE INTO THE INTRICACIES OF THE VSAT-L, UNCOVERING A FAULTY CABLE. WITH THE ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER BACKLOGGED FOR OVER A YEAR, A SOLUTION WAS IMPERATIVE.

    SGT. PUGH, A MICRO-MINIATURE REPAIRER AND 3D PRINTING ENTHUSIAST. UNDETERRED, EMBARKED ON A JOURNEY OF INGENUITY. ARMED WITH HIS 3D PRINTER, HE TACKLED THE CHALLENGE HEAD-ON, FABRICATING A PROTOTYPE CONNECTOR TO BREATHE LIFE INTO THE DORMANT VSAT-L.

    HOURS OF DEDICATION AND PERSEVERANCE LED TO A BREAKTHROUGH. SGT. PUGH'S DESIGN CULMINATED INTO A FULLY FUNCTIONAL CABLE REPLACEMENT. A STOPGAP MEASURE, BUT A TRIUMPH NONETHELESS.

    SGT. PUGH'S INNOVATION NOT ONLY SAVED TIME AND RESOURCES BUT ENSURED THE OPERATIONAL READINESS OF THE 3RD MARINE LOGISTICS GROUP. HIS STORY IS A TESTAMENT TO ADAPTABILITY, PROBLEM-SOLVING, AND CREATIVE QUALITIES THAT DEFINE A TRUE LEADER.

    FOR MORE INFORMATION ABOUT SGT. MALIK A PUGH, VISIT MARINES.MIL

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 12.13.2023
    Date Posted: 12.14.2023 14:10
    Category: Newscasts
    Audio ID: 77903
    Filename: 2312/DOD_110047069.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2023
    Genre Newscast
    Location: FORT MEADE, MD, US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: Innovation Unleashed, by LCpl Joshua Munsen and Cpl Brian Stippey, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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