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    Marine Minute: JPMRC

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    FORT MEADE, MD, UNITED STATES

    12.01.2023

    Audio by Lance Cpl. Joshua Munsen 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M LANCE CORPORAL JOSHUA MUNSEN WITH YOUR MARINE MINUTE

    MARINES WITH THIRD LITTORAL COMBAT TEAM, THIRD MARINE LITTORAL REGIMENT AND SOLDIERS WITH TWENTY-FIFTTH INFANTRY DIVISION CONDUCT


    THE JOINT PACIFIC MULTINATIONAL READINESS CENTER EXERCISE AT POHAKULOA TRAINING AREA FROM NOVEMBER FIRST THROUGH THE TENTH.

    THE J-P-M-R-C IS THE NEWEST COMBAT TRAINING CENTER OF THE U.S. ARMY; SPECIFICALLY CRAFTED TO CULTIVATE READINESS IN THE ENVIRONMENTS AND CONDITIONS WHERE OUR FORCES ARE LIKELY TO OPERATE.

    J-P-M-R-C TWENTY-FOUR-TAC-ZERO-ONE INVOLVES MORE THAN FIFTY-THREE-HUNDRED PARTICIPANTS, COMPRISED OF MEMBERS FROM BRANCHES OF THE U.S. JOINT FORCE, AS WELL AS REPRESENTATIVES FROM NEW ZEALAND, THE UNITED KINGDOM, INDONESIA, AND THAILAND.

    MARINES WITH MEDIUM TILTROTOR SQUADRON TWO-SIX-EIGHT WITH THE FIRST MARINE AIRCRAFT WING, JOIN FORCES WITH U.S. AIRMEN FROM THE FORTY-FIRST AIRLIFT SQUADRON, ENGAGING IN COORDINATED FLIGHTS IN DIVERSE FORMATIONS.

    THE TWO-WEEK TRAINING EXERCISE MARKS SEVERAL MILESTONES, INCLUDING THE LARGEST AIRDROP IN HAWAI‘I.

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS, GO TO MARINES. MIL

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 12.01.2023
    Date Posted: 12.04.2023 14:29
    Category: Newscasts
    Audio ID: 77711
    Filename: 2312/DOD_110026718.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2023
    Genre Newscast
    Location: FORT MEADE, MD, US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: JPMRC, by LCpl Joshua Munsen, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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