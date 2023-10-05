I’M CORPORAL ONEG PLISNER WITH YOUR MARINE MINUTE
MARINES WITH II MEF RECENTLY PARTICIPATED IN EXERCISE ARCHIPELAGO ENDEAVOR ALONGSIDE THE SWEDISH MARINES IN THE BALTIC SEA.
ARCHIPELAGO ENDEAVOR IS AN INTEGRATED EXERCISE LED BY THE SWEDISH ARMED FORCES THAT INCREASES OPERATIONAL CAPABILITY AND ENHANCES STRATEGIC COOPERATION BETWEEN THE U.S. MARINES AND SWEDISH FORCES. THIS EXERCISE FOLLOWS SWEDEN’S APPROVAL TO JOIN NATO EARLIER IN THE SUMMER.
THE U.S. AND SWEDISH MARINES CONDUCTED TRAINING INVOLVING A MOCK SCENARIO THAT INVOLVED THE REMOVAL OF FORCES UNDER FIRE.
THE EXERCISE ALLOWED THE TWO COUNTRIES’ FORCES TO STRENGTHEN COMMUNICATION AND EQUIPMENT COMPATIBILITY WHILE PROVIDING MARINES ANOTHER OPPORTUNITY TO REMAIN PROFICIENT WITH JOINT INTEGRATED DOMAINS.
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|Date Taken:
|10.05.2023
|Date Posted:
|10.05.2023 12:40
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|76788
|Filename:
|2310/DOD_109924578.mp3
|Length:
|00:01:00
|Year
|2023
|Genre
|Newscast
|Location:
|US
|Web Views:
|3
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Archipelago Endeavor 23, by Cpl Oneg Plisner, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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