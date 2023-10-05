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    Archipelago Endeavor 23

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    UNITED STATES

    10.05.2023

    Audio by Cpl. Oneg Plisner 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M CORPORAL ONEG PLISNER WITH YOUR MARINE MINUTE

    MARINES WITH II MEF RECENTLY PARTICIPATED IN EXERCISE ARCHIPELAGO ENDEAVOR ALONGSIDE THE SWEDISH MARINES IN THE BALTIC SEA.

    ARCHIPELAGO ENDEAVOR IS AN INTEGRATED EXERCISE LED BY THE SWEDISH ARMED FORCES THAT INCREASES OPERATIONAL CAPABILITY AND ENHANCES STRATEGIC COOPERATION BETWEEN THE U.S. MARINES AND SWEDISH FORCES. THIS EXERCISE FOLLOWS SWEDEN’S APPROVAL TO JOIN NATO EARLIER IN THE SUMMER.

    THE U.S. AND SWEDISH MARINES CONDUCTED TRAINING INVOLVING A MOCK SCENARIO THAT INVOLVED THE REMOVAL OF FORCES UNDER FIRE.

    THE EXERCISE ALLOWED THE TWO COUNTRIES’ FORCES TO STRENGTHEN COMMUNICATION AND EQUIPMENT COMPATIBILITY WHILE PROVIDING MARINES ANOTHER OPPORTUNITY TO REMAIN PROFICIENT WITH JOINT INTEGRATED DOMAINS.

    TO LEARN MORE ABOUT MARINE CORPS EXERCISES AROUND THE WORLD, VISIT MARINES.MIL

    THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS, GO TO MARINES.MIL

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 10.05.2023
    Date Posted: 10.05.2023 12:40
    Category: Newscasts
    Audio ID: 76788
    Filename: 2310/DOD_109924578.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2023
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Archipelago Endeavor 23, by Cpl Oneg Plisner, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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