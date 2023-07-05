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    Intrepid Maven 23.4

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    JORDAN

    07.14.2023

    Audio by Lance Cpl. Joshua Munsen and Lance Cpl. Brian Stippey

    Defense Media Activity - Marines

    I'M LANCE CPL. JOSHUA MUNSEN WITH YOUR MARINE MINUTE.

    MARINES AND JORDANIAN ARMED FORCES HAVE JUST CONCLUDED EXERCISE INTREPID MAVEN. HERE’S WHAT YOU NEED TO KNOW.

    FROM JULY 3RD TO JULY 13, 2023, JORDANIAN FORCES AND US MARINE CORPS FORCES TRAINED WITH SAILORS, SOLDIERS, AND AIRMEN. THE U.S. ARMY IMPLEMENTED ITS HIMARS SYSTEM AS PART OF LIVE-FIRE RANGES.

    THE TRAINING INCLUDED MANEUVER EXERCISES, COMMUNICATIONS, MEDICAL SIMULATIONS, MARKSMANSHIP SKILLS, AND FIRE AND SUPPORT COORDINATION. THIS TRAINING PREPARES MARINES FOR THE REGION’S DEMANDS WHILE MAINTAINING UNIT READINESS AND DEMONSTRATES GLOBAL RESPONSIVENESS FOR CRISIS RESPONSE AND CONTINGENCIES.

    MAJOR GENERAL PAUL J. ROCK JR, THE COMMANDER OF U.S. MARINE CORPS FORCES CENTRAL COMMAND, SAID, “MARINES WHO PARTICIPATED IN EXERCISE INTREPID MAVEN 23.4 NOT ONLY ACCOMPLISHED ADVANCED SMALL-UNIT-LEVEL TRAINING, BUT THE BROADER MARCENT STAFF WAS ABLE GET SOME SETS AND REPS AT THE CRITICAL, COMPLEX PROCESS OF FLOWING FORCES AND RESOURCES INTO THEATER.”

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.14.2023
    Date Posted: 07.14.2023 10:50
    Category: Newscasts
    Audio ID: 75482
    Filename: 2307/DOD_109763361.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2023
    Genre NewsCast
    Location: JO
    Web Views: 10
    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Intrepid Maven 23.4, by LCpl Joshua Munsen and LCpl Brian Stippey, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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