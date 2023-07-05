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    Marine Minute: Innovation Oasis II

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    UNITED STATES

    06.30.2023

    Audio by Lance Cpl. Joshua Munsen 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M LANCE CORPORAL JOSHUA MUNSEN WITH YOUR MARINE MINUTE.

    U-S CENTRAL COMMAND’S “INNOVATION OASIS II” CONCLUDED -MAY 25TH, 2023, AND THE WINNER OF THE COMPETITION WAS MARINE CORPS SERGEANT STEVEN MATSUNAGA. HIS WINNING SUBMISSION WAS A TOTAL FORCE DEPLOYMENT DASHBOARD.

    A T-F-D-D HELPS EXPEDITE THE ANALYSIS AND QUALITY CONTROL OF LARGE QUANTITIES OF RECORDS.

    INNOVATION OASIS IS A D.O.D WIDE “SHARK TANK” LIKE COMPETITION THAT SHOWCASES SERVICEMEMBER’S INVENTIONS AND IDEAS.

    SERGEANT MATSUNAGA, A 0511 SAID QUOTE IF YOU TAKE TIME TO FULLY UNDERSTAND THE PROBLEM, COME UP WITH A SOLUTION, AND YOU’RE WILLING TO ADVOCATE FOR THAT IDEA WHETHER IT’S A PRODUCT OR POLICY CHANGE. I’VE NEVER MET A LEADER THAT’S NOT WILLING TO EMBRACE CHANGE FOR THE SAKE OF IMPROVEMENT.

    FOR WINNING THE COMPETITION, HE WAS AWARED THE DEFENSE MERITORIOUS SERVICE MEDAL, AND WILL BE ABLE TO ATTEND ANY MILITARY SCHOOL OF HIS CHOOSING.

    CONGRATULATIONS SERGEANT MATSUNAGA! AND THAT’S YOUR MARINE MINUTE.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.30.2023
    Date Posted: 07.13.2023 09:55
    Category: Newscasts
    Audio ID: 75455
    Filename: 2307/DOD_109759769.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2023
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: Innovation Oasis II, by LCpl Joshua Munsen, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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