I’M LANCE CORPORAL JOSHUA MUNSEN WITH YOUR MARINE MINUTE
MARINES RECENTLY PARTICIPATED IN THE U.S. AFRICA COMMAND’S LARGEST
ANNUAL EXERCISE: AFRICAN LION.
AFRICAN LION PROVIDES REALISTIC, DYNAMIC AND COLLABORITVE TRAINING
THAT DEMONSTRATES A STRATEGIC COMMITMENT TO AFRICAN REGIONAL STABILITY
BY THE UNITED STATES AND ALLIED COUNTRIES.
EXERCISE AFRICAN LION TAKES PLACE IN 4 DIFFERENT HOST NATIONS:
MOROCCO, GHANA, SENEGAL, AND TUNISIA AND WILL INCLUDE 19 ARMED FORCES
FROM AFRICA, EUROPE AND SOUTH AMERICA.
THE EXERCISE INCLUDES A JOINT TASK FORCE COMMAND POST EXERCISE,
COMBINED ARMS LIVE FIRE EXERCISES, A MARITIME EXERCISE, AEIRAL
EXERCISES, A JOINT FORCIBLE ENTRY EXERCISE, CHEMICAL BIOLOGICAL
RADIOLOGICAL AND NUCLEAR RESPONSE, CYBER DEFENSE TRAINING AND A
HUMANITARIAN CIVIC ASSISTANCE PROGRAM EVENT.
TO LEARN MORE ABOUT AFRICAN LION TWENTY TWENTY-THREE, OR PREVIOUS ITERATIONS, VISIT MARINES.MIL
AND THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS, GO TO MARINES.MIL
|Date Taken:
|06.15.2023
|Date Posted:
|06.15.2023 10:59
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|74905
|Filename:
|2306/DOD_109709229.mp3
|Length:
|00:01:00
|Year
|2023
|Genre
|NewsCast
|Location:
|US
|Web Views:
|5
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Marine Minute: Exercise African Lion 23, by LCpl Dylon Grasso, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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