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    Marine Minute: Exercise African Lion 23

    Marine Minute: Exercise African Lion 23

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    UNITED STATES

    06.15.2023

    Audio by Lance Cpl. Dylon Grasso 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M LANCE CORPORAL JOSHUA MUNSEN WITH YOUR MARINE MINUTE
    MARINES RECENTLY PARTICIPATED IN THE U.S. AFRICA COMMAND’S LARGEST
    ANNUAL EXERCISE: AFRICAN LION.
    AFRICAN LION PROVIDES REALISTIC, DYNAMIC AND COLLABORITVE TRAINING
    THAT DEMONSTRATES A STRATEGIC COMMITMENT TO AFRICAN REGIONAL STABILITY
    BY THE UNITED STATES AND ALLIED COUNTRIES.
    EXERCISE AFRICAN LION TAKES PLACE IN 4 DIFFERENT HOST NATIONS:
    MOROCCO, GHANA, SENEGAL, AND TUNISIA AND WILL INCLUDE 19 ARMED FORCES
    FROM AFRICA, EUROPE AND SOUTH AMERICA.
    THE EXERCISE INCLUDES A JOINT TASK FORCE COMMAND POST EXERCISE,
    COMBINED ARMS LIVE FIRE EXERCISES, A MARITIME EXERCISE, AEIRAL
    EXERCISES, A JOINT FORCIBLE ENTRY EXERCISE, CHEMICAL BIOLOGICAL
    RADIOLOGICAL AND NUCLEAR RESPONSE, CYBER DEFENSE TRAINING AND A
    HUMANITARIAN CIVIC ASSISTANCE PROGRAM EVENT.

    TO LEARN MORE ABOUT AFRICAN LION TWENTY TWENTY-THREE, OR PREVIOUS ITERATIONS, VISIT MARINES.MIL
    AND THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS, GO TO MARINES.MIL

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.15.2023
    Date Posted: 06.15.2023 10:59
    Category: Newscasts
    Audio ID: 74905
    Filename: 2306/DOD_109709229.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2023
    Genre NewsCast
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

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