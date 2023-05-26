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    Pacific Pulse June 2-5, 2023

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    YOKOTA AIR BASE, JAPAN

    06.01.2023

    Audio by Tech. Sgt. Nicole Leidholm 

    Media Center - Japan

    IN JAPAN, U.S. PACIFIC AIR FORCES BEGAN POSITIONING RQ-4 GLOBAL HAWKS AT YOKOTA AIR BASE FROM ANDERSEN AIR FORCE BASE, GUAM, TO PROVID THEATER-WIDE ENDURING OPERATIONS IN SUPPORT OF MAINTAINING A FREE AND OPEN INDO-PACIFIC.

    IN ALASKA, THE AIR NATIONAL GUARD-AIR FORCE RESERVE COMMAND TEST CENTER PARTNERED WITH THE 174TH ATTACK WING AND 556TH TEST AND EVALUATION SQUADRON TO TEST AN UPGRADED STATELLITE COMMUNICATION CPABILITY ON THE MQ-9 REAPER DURING EXERCISE NOTHER EDGE 23. // NORTHER EDGE 23 IS A MULTILATERAL, JOINT FIELD TRAINING EXERCISE AT JOINT BASE ELMENDORF-RICHARDSON AND EIELSON AFB.

    AND KOREA, THE 7TH AIR FORCE CONDUCTED EXERCISE ENDURING PACE. THE EXERCISE PUT COMMUNICATION EQUIPMENT TO THE TEST AND INVOLVED COMMUNCIATIONS AIRMEN FROM THE 8TH FIGHTER WING AT KUNSAN AIR BASE AND THE 51ST FIGHTER WING AND THE 607TH AIR OPERATIONS CENTER AT OSAN AIR BASE.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.01.2023
    Date Posted: 05.31.2023 20:55
    Category: Newscasts
    Audio ID: 74551
    Filename: 2305/DOD_109672171.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2018
    Genre Blues
    Location: YOKOTA AIR BASE, JP 
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Pacific Pulse June 2-5, 2023, by TSgt Nicole Leidholm, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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