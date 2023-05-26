IN JAPAN, U.S. PACIFIC AIR FORCES BEGAN POSITIONING RQ-4 GLOBAL HAWKS AT YOKOTA AIR BASE FROM ANDERSEN AIR FORCE BASE, GUAM, TO PROVID THEATER-WIDE ENDURING OPERATIONS IN SUPPORT OF MAINTAINING A FREE AND OPEN INDO-PACIFIC.
IN ALASKA, THE AIR NATIONAL GUARD-AIR FORCE RESERVE COMMAND TEST CENTER PARTNERED WITH THE 174TH ATTACK WING AND 556TH TEST AND EVALUATION SQUADRON TO TEST AN UPGRADED STATELLITE COMMUNICATION CPABILITY ON THE MQ-9 REAPER DURING EXERCISE NOTHER EDGE 23. // NORTHER EDGE 23 IS A MULTILATERAL, JOINT FIELD TRAINING EXERCISE AT JOINT BASE ELMENDORF-RICHARDSON AND EIELSON AFB.
AND KOREA, THE 7TH AIR FORCE CONDUCTED EXERCISE ENDURING PACE. THE EXERCISE PUT COMMUNICATION EQUIPMENT TO THE TEST AND INVOLVED COMMUNCIATIONS AIRMEN FROM THE 8TH FIGHTER WING AT KUNSAN AIR BASE AND THE 51ST FIGHTER WING AND THE 607TH AIR OPERATIONS CENTER AT OSAN AIR BASE.
|Date Taken:
|06.01.2023
|Date Posted:
|05.31.2023 20:55
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|74551
|Filename:
|2305/DOD_109672171.mp3
|Length:
|00:01:00
|Year
|2018
|Genre
|Blues
|Location:
|YOKOTA AIR BASE, JP
|Web Views:
|1
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Pacific Pulse June 2-5, 2023, by TSgt Nicole Leidholm, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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