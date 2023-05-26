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    Pacific Pulse May 23-25, 2023

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    YOKOTA AIR BASE, JAPAN

    05.22.2023

    Audio by Tech. Sgt. Nicole Leidholm 

    Media Center - Japan

    IN JAPAN, PRESIDENT JOE BIDEN AND FIRST LADY JILL BIDEN ATTENDED THE G7 HE-RO-SHE-MA SUMMIT. DURING THE SUMMIT, G7 LEADERS VISITED THE PEACE MEMORIAL MUSEUM AND PARTICIPATED IN A WREATH-LAYING CEREMONY AT THE SEN-AH-TOF FOR THE ATOMIC BOMB VICTIMS.

    IN KOREA, U.S AND REPUBLIC OF KOREA SERVICE MEMBERS PARTICIPATED IN BEVERLY SENTINEL 23-1. THE EXERCISE HELPED SERVICE MEMBERS IMPROVE THEIR READINESS AND HONE THEIR SKILLS BY EXECUTING VARIOUS SCENARIOUS SPECIFIC TO THEIR FIELD OF EXPERTISE. THE EVENTS PROMOTED INCREASED INTEROPERABILITY BETWEEN U.S. AND ITS ROK MINISTRY OF DEFENSE PARTNERS.

    AND IN THE PHILLIPINES, COMMANDER, TASK FORCE 70 HOSTED CULINARY AND LOGISTIC SPECILIST SAILORS FROM THE ROYAL AUSTRALIAN NAVY ABOARD THE USS RONALD REGAN. THE SAILORS EXCHANGED KNOWLEDGE TO SUPPORT THE MARITIME SUPPLY MISSION AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE PACIFIC THEATER.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.22.2023
    Date Posted: 05.31.2023 20:50
    Category: Newscasts
    Audio ID: 74549
    Filename: 2305/DOD_109672166.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2018
    Genre Blues
    Location: YOKOTA AIR BASE, JP 
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Pacific Pulse May 23-25, 2023, by TSgt Nicole Leidholm, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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