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    Marine Minute: Marine Rotational Force - Darwin 23

    Marine Minute: Marine Rotational Force - Darwin 23

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    UNITED STATES

    05.19.2023

    Audio by Lance Cpl. Dylon Grasso 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M LANCE CORPORAL DYLON GRASSO WITH YOUR MARINE MINUTE.

    MARINES WITH FIRST MARINE EXPEDITIONARY FORCE HAVE MADE THEIR WAY TO AUSTRALIA FOR MARINE ROTATIONAL FORCE - DARWIN 23.

    MRF-D STARTED MARCH 2023 AND WILL CONTINUE UNTIL OCTOBER 2023.

    ROUGHLY 2,500 MARINES HAVE BEEN DEPLOYED AS THE TWELFTH CYCLE TO MARINE ROTATIONAL FORCE - DARWIN, AND WILL BE WORKING WITH THE AUSTRALIAN DEFENCE FORCE DURING THE DEPLOYMENT.

    MRF-D ENHANCES U.S. AND AUSTRALIAN INTEROPERABILITY BY IMPROVING RESPONSIVENESS TO CRISES AND CONTINGENCIES, INCREASING COMBINED WARFIGHTING CAPABILITIES, AND STRENGTHENING ALLIANCES AND PARTNERSHIPS. MRF-D CONSISTS OF LIVE-FIRE EXERCISES, AERIAL REFUELING EXERCISES, COMBAT CASUALTY CARE EXERCISES, AND MORE.

    TO LEARN MORE INFORMATION ABOUT MARINE ROTATIONAL FORCE - DARWIN 23 OR PREVIOUS ITERATIONS, VISIT MARINES.MIL.

    THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS, GO TO MARINES.MIL

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.19.2023
    Date Posted: 05.19.2023 10:14
    Category: Newscasts
    Audio ID: 74332
    Filename: 2305/DOD_109647026.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2023
    Genre NewsCast
    Location: US
    Web Views: 8
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: Marine Rotational Force - Darwin 23, by LCpl Dylon Grasso, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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