I’M LANCE CORPORAL DYLON GRASSO WITH YOUR MARINE MINUTE.
MARINES WITH FIRST MARINE EXPEDITIONARY FORCE HAVE MADE THEIR WAY TO AUSTRALIA FOR MARINE ROTATIONAL FORCE - DARWIN 23.
MRF-D STARTED MARCH 2023 AND WILL CONTINUE UNTIL OCTOBER 2023.
ROUGHLY 2,500 MARINES HAVE BEEN DEPLOYED AS THE TWELFTH CYCLE TO MARINE ROTATIONAL FORCE - DARWIN, AND WILL BE WORKING WITH THE AUSTRALIAN DEFENCE FORCE DURING THE DEPLOYMENT.
MRF-D ENHANCES U.S. AND AUSTRALIAN INTEROPERABILITY BY IMPROVING RESPONSIVENESS TO CRISES AND CONTINGENCIES, INCREASING COMBINED WARFIGHTING CAPABILITIES, AND STRENGTHENING ALLIANCES AND PARTNERSHIPS. MRF-D CONSISTS OF LIVE-FIRE EXERCISES, AERIAL REFUELING EXERCISES, COMBAT CASUALTY CARE EXERCISES, AND MORE.
TO LEARN MORE INFORMATION ABOUT MARINE ROTATIONAL FORCE - DARWIN 23 OR PREVIOUS ITERATIONS, VISIT MARINES.MIL.
THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS, GO TO MARINES.MIL
|Date Taken:
|05.19.2023
|Date Posted:
|05.19.2023 10:14
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|74332
|Filename:
|2305/DOD_109647026.mp3
|Length:
|00:01:00
|Year
|2023
|Genre
|NewsCast
|Location:
|US
|Web Views:
|8
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Marine Minute: Marine Rotational Force - Darwin 23, by LCpl Dylon Grasso, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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