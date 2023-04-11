I’M LANCE CORPORAL ALEXIS FRENCH WITH YOUR MARINE MINUTE
THROUGHOUT THE MONTH OF APRIL, MARINES AND SAILORS ARE TAKING PART IN TWO ADVANCED NAVAL TECHNOLOGY EXERCISES, OR ANT-X, ALONG THE EAST COAST.
ANT-X BEGAN IN 2015 WITH THE DEMONSTRATION OF A SINGLE TECHNOLOGY AT NAVAL UNDERSEA WARFARE CENTER DIVISION NEWPORT, AND HAS SINCE EVOLVED INTO LARGE MULTI-WARFARE INDUSTRY EVENTS. ANT-X WAS CREATED TO ASSIST NAVAL AND JOINT FORCES IN MAINTAINING A COMPETITIVE TECHNICAL ADVANTAGE.
THE FIRST EXERCISE, THE SILENT SWARM RISK REDUCTION EVENT, WAS HELD ON APRIL 4TH – 6TH AT SULLIVAN’S ISLAND, SOUTH CAROLINA. THIS EXERCISE PREPARES MARINES TO RESPONED TO ELECTRONIC ATTACKS BY FOCUSING ON ELECTRONIC SURVEILLANCE, DECOYS, AND RADIO FREQUENCY-ENABLED CYBER CAPABILITIES.
TECHNOLOGY OPERATIONAL EXPERIMENTATION EVENTS, OR T-O-E-E, 23.1 IS THE SECOND EXERCISE BEING TAKING PLACE IN CAMP LEJEUNE, NORTH CAROLINA. T-O-E-E IS A MARITIME COUNTER RECONNAISSANCE EXPERIMENT THAT WILL FOCUS ON EXPEDITIONARY LOGISTICS AND NAVAL SUSTAINMENT OF THE STAND-IN-FORCE IN A CONTESTED ENVIRONMENT.
FOR MORE INFORMATION ON ADVANCED NAVAL TECHNOLOGY EXERCISE, GO TO ANTX.ORG.
|Date Taken:
|04.14.2023
|Date Posted:
|04.14.2023 09:44
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|73649
|Filename:
|2304/DOD_109574519.mp3
|Length:
|00:01:00
|Location:
|US
|Web Views:
|2
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Marine Minute: Advanced Naval Technology Exercise, by LCpl Alexis French, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
No keywords found.
LEAVE A COMMENT