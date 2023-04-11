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    Marine Minute: Advanced Naval Technology Exercise

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    UNITED STATES

    04.14.2023

    Audio by Lance Cpl. Alexis French 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M LANCE CORPORAL ALEXIS FRENCH WITH YOUR MARINE MINUTE

    THROUGHOUT THE MONTH OF APRIL, MARINES AND SAILORS ARE TAKING PART IN TWO ADVANCED NAVAL TECHNOLOGY EXERCISES, OR ANT-X, ALONG THE EAST COAST.

    ANT-X BEGAN IN 2015 WITH THE DEMONSTRATION OF A SINGLE TECHNOLOGY AT NAVAL UNDERSEA WARFARE CENTER DIVISION NEWPORT, AND HAS SINCE EVOLVED INTO LARGE MULTI-WARFARE INDUSTRY EVENTS. ANT-X WAS CREATED TO ASSIST NAVAL AND JOINT FORCES IN MAINTAINING A COMPETITIVE TECHNICAL ADVANTAGE.

    THE FIRST EXERCISE, THE SILENT SWARM RISK REDUCTION EVENT, WAS HELD ON APRIL 4TH – 6TH AT SULLIVAN’S ISLAND, SOUTH CAROLINA. THIS EXERCISE PREPARES MARINES TO RESPONED TO ELECTRONIC ATTACKS BY FOCUSING ON ELECTRONIC SURVEILLANCE, DECOYS, AND RADIO FREQUENCY-ENABLED CYBER CAPABILITIES.

    TECHNOLOGY OPERATIONAL EXPERIMENTATION EVENTS, OR T-O-E-E, 23.1 IS THE SECOND EXERCISE BEING TAKING PLACE IN CAMP LEJEUNE, NORTH CAROLINA. T-O-E-E IS A MARITIME COUNTER RECONNAISSANCE EXPERIMENT THAT WILL FOCUS ON EXPEDITIONARY LOGISTICS AND NAVAL SUSTAINMENT OF THE STAND-IN-FORCE IN A CONTESTED ENVIRONMENT.

    FOR MORE INFORMATION ON ADVANCED NAVAL TECHNOLOGY EXERCISE, GO TO ANTX.ORG.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.14.2023
    Date Posted: 04.14.2023 09:44
    Category: Newscasts
    Audio ID: 73649
    Filename: 2304/DOD_109574519.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: Advanced Naval Technology Exercise, by LCpl Alexis French, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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