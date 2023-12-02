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    AFN Incirlik Radio News: USEUCOM SUPPORTS U.S. HUMANITARIAN ASSISTANCE, DISASTER RELIEF EFFORTS IN TÜRKIYE

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    1, TURKEY

    02.12.2023

    Audio by Airman 1st Class Kevin Dunkleberger 

    AFN Incirlik

    TO SUPPORT ONGOING U.S. ASSISTANCE LED BY THE U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT, U.S. EUROPEAN COMMAND HAS POSITIONED MILITARY CAPABILITIES, PERSONNEL AND EQUIPMENT TO AID THE GOVERNMENT OF TÜRKIYE IN ITS CONTINUED SEARCH AND RESCUE EFFORTS FOLLOWING THE 7.8 EARTHQUAKE THAT STRUCK TÜRKIYE AND SYRIA ON FEB. 6.

    A TEAM FROM USEUCOM HEADQUARTERS ARRIVED AT INCIRLIK AIR BASE, TÜRKIYE, ON FEB. 9 TO DETERMINE HOW THE U.S. MILITARY CAN RAPIDLY RESPOND WITH CRITICALLY NEEDED CAPABILITIES AND EQUIPMENT TO SUPPORT ASSISTANCE REQUESTED BY THE TURKISH GOVERNMENT THROUGH USAID.

    THE GEORGE HERBERT WALKER BUSH CARRIER STRIKE GROUP ARRIVED IN THE EASTERN MEDITERRANEAN SEA WITHIN HOURS OF NOTIFICATION ON FEB. 7, AND STANDS READY TO PROVIDE LOGISTICS, MEDICAL, AND ROTARY AIRLIFT SUPPORT.

    ADDITIONALLY, U.S. ARMY ROTARY WING AIRCRAFT HAVE BEEN FLYING MISSIONS OUT OF INCIRLIK AIR BASE. ON FEB. 7, U.S. ROTARY WING ASSETS BASED AT INCIRLIK AB BEGAN TRANSPORTING FIRST RESPONDERS TO THE MOST AFFECTED POPULATIONS, AND ON FEB. 8, UH-60 BLACK HAWKS TRANSPORTED INJURED CIVILIANS TO A LOCAL MEDICAL FACILITY. ADDITIONAL AIRCRAFT, INCLUDING BLACK HAWKS AND CH-47 CHINOOKS ARE BEING SENT TO INCIRLIK AND WILL BE POSTURED FOR POTENTIAL FOLLOW-ON MISSIONS TO SUPPORT ANY REQUESTS FROM TURKISH MEDICAL PROFESSIONALS.

    INCIRLIK AIR BASE IS SERVING AS A MAJOR HUB FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE FLOWING TO THE AFFECTED REGION. U.S. AIR FORCE AIRMEN HAVE BEEN ASSISTING TURKISH FORCES OFFLOADING THOUSANDS OF POUNDS OF AID COMING FROM GLOBAL ALLIES AND PARTNERS. INCIRLIK AB HAS RECEIVED OVER 1,337 AIRCRAFT SORTIES IN SUPPORT OF EARTHQUAKE RELIEF ASSISTANCE SINCE RECOVERY EFFORTS INITIATED.

    USEUCOM HAS DESIGNATED U.S. NAVAL-FORCES EUROPE AND AFRICA AS THE LEAD COMPONENT COMMAND OVERSEEING THE USEUCOM HUMANITARIAN ASSISTANCE AND DISASTER RELIEF EFFORTS WITH TÜRKIYE. TO AID IN THE COORDINATION, U.S. MARINE CORPS BRIG. GEN. ANDREW PRIDDY, U.S. NAVAL AMPHIBIOUS FORCES EUROPE COMMANDER AND 2ND MARINE EXPEDITIONARY BRIGADE COMMANDING GENERAL, ARRIVED IN TÜRKIYE FEB. 9 TO LEAD MILITARY COORDINATION EFFORTS WITH U.S. AGENCIES INVOLVED IN THE HUMANITARIAN AID AND DISASTER RELIEF EFFORTS.

    USEUCOM IS COMMITTED TO SUPPORTING OUR TURKISH ALLY TO ENSURE U.S. MILITARY CAPABILITIES ARE EMPLOYED WHERE AND WHEN THEY ARE NEEDED MOST.

    U.S. ARMY GEN. CHRISTOPHER G. CAVOLI, USEUCOM COMMANDER SAID, “WHEN AN ALLY OR PARTNER NATION FACES MOMENTS OF INCALCULABLE DISASTER AND TRAGIC LOSS OF HUMAN LIFE, THERE'S NEVER A MOMENT OF HESITATION FROM THE UNITED STATES TO QUICKLY RESPOND TO THE NEEDS OF THAT NATION. FROM SEARCH AND RESCUE TO MEDICAL ASSISTANCE AND HUMANITARIAN AID, OUR COMMAND IS WORKING WITH OTHER U.S. GOVERNMENT AGENCIES TO PROVIDE ASSISTANCE REQUESTED BY THE GOVERNMENT OF TÜRKIYE IN THE AFTERMATH OF THIS NATURAL DISASTER. COMPASSION AND DETERMINATION ARE THE DRIVING FORCES BEHIND EVERY U.S. MILITARY MEMBER AND CIVILIAN ASSISTING TÜRKIYE DURING THESE DIFFICULT DAYS."

    (Department of Defense Radio Newscast by Airman 1st Class Kevin Dunkleberger)

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.12.2023
    Date Posted: 02.12.2023 07:06
    Category: Newscasts
    Audio ID: 72378
    Filename: 2302/DOD_109454035.mp3
    Length: 00:03:05
    Year 2023
    Genre Blues
    Location: 1, TR
    Web Views: 9
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

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