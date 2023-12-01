I’M LANCE CORPORAL DYLON GRASSO WITH YOUR MARINE MINUTE
REALISTIC URBAN TRAINING EXERCISE 23.1, OR RUTEX, IS A GO AND THE 31ST MARINE EXPEDITIONARY UNIT’S MARITIME RAID FORCE IS READY TO DEMONSTRATE THEIR ABILITIES TO THE CORPS.
RUTEX 23.1 WILL BE HELD FROM JANUARY 6TH TO JANUARY 20th ON HAWAII’S ISLAND OF OAHU AND IS A PART OF THE MEU’S PRE DEPLOYMENT TRAINING PROGRAM. THE EXERCISE SHOWS THAT THE MARITIME RAID FORCE IS READY FOR ANY SPECIALTY MISSIONS CONSISTING OF RECONAISSANCE AND SURVEILLAINCE, INTELLIGIENCE COLLECTION, COMMUNICATION PROCEDURES, AND LIMITED SCALE RAIDS USING GROUND VEHICLES AND AIRCRAFT.
SOME OF THE TRAINING THAT RUTEX WILL CONSIST OF WILL BE SIMULATED CRIMINAL ACTIVITY, WITH ROLEPLAYERS, LOW VISIBILITY RECONAISSANCE AND SURVEILLANCE, AND A LOW VISIBILITY RAID.
TO LEARN MORE INFORMATION ABOUT RUTEX 23.1 OR PREVIOUS ITERATIONS, VISIT MARINES.MIL.
THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS, GO TO MARINES.MIL
|Date Taken:
|01.12.2023
|Date Posted:
|01.12.2023 09:58
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|72006
|Filename:
|2301/DOD_109407082.mp3
|Length:
|00:01:00
|Year
|2023
|Genre
|NewsCast
|Location:
|US
|Web Views:
|4
|Downloads:
|2
|High-Res. Downloads:
|2
This work, Marine Minute: RUTEX 23.1, by LCpl Dylon Grasso, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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