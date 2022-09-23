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    Marine Minute: Gold Star Mother's And Family Day

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    UNITED STATES

    09.23.2022

    Audio by Lance Cpl. Dylon Grasso 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M LANCE CORPORAL DYLON GRASSO WITH YOUR MARINE MINUTE.
    GOLD STAR MOTHER’S AND FAMILY DAY IS TRADITIONALLY OBSERVED ON THE LAST SUNDAY IN SEPTEMBER. THIS YEAR IT FALLS ON SEPTEMBER 25TH.
    GOLD STAR MOTHERS AND FAMILIES REPRESENT THOSE WHO’S SONS AND DAUGHTERS HAVE PASSED AWAY IN THE LINE OF DUTY WHILE SERVING IN THE UNITED STATES ARMED FORCES. THE HOLIDAY IS OBSERVED TO EXPRESS OUR NATION’S GRATITUDE AND RESPECT FOR OUR GOLD STAR FAMILIES.
    DURING WORLD WAR I, GRIEVING MOTHERS WOULD HONOR THEIR LOVED ONES BY PLACING SYMBOLS OUTSIDE THEIR HOMES, TYPICALLY A FLAG WITH A BLUE STAR. IN 1918, PRESIDENT WILSON AUTHORIZED MOTHERS TO WEAR A BLACK ARMBAND WITH A GOLD STAR IN HONOR OF THEIR FALLEN LOVED ONE.
    AND IN 1936, THE 74TH CONGRESS DECLARED THE LAST SUNDAY IN SEPTEMBER AS GOLD STAR MOTHER’S DAY. IT WAS IN 2016, THAT PRESIDENT OBAMA PROCLAIMED THE HOLIDAY AS GOLD STAR MOTHER’S AND FAMILY DAY.
    EACH YEAR ON GOLD STAR MOTHER’S AND FAMILY DAY, THE UNITED STATES PRESIDENT CALLS ON ALL AMERICANS TO DISPLAY THE NATION’S FLAG AND ENCOURAGES THEM TO HOLD APPROPRIATE CEREMONIES, TO PUBLICLY EXPRESS THEIR LOVE, SORROW, AND REVERENCE TOWARDS GOLD STAR MOTHERS AND THEIR FAMILIES.
    THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS, GO TO MARINES.MIL

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 09.23.2022
    Date Posted: 09.23.2022 15:21
    Category: Newscasts
    Audio ID: 70627
    Filename: 2209/DOD_109235040.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2022
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: Gold Star Mother's And Family Day, by LCpl Dylon Grasso, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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