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    Marine Minute: 2022 DOD Warrior Games

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    ORLANDO, FL, UNITED STATES

    08.25.2022

    Audio by Cpl. Mellizza Bonjoc and Lance Cpl. Dylon Grasso

    Defense Media Activity - Marines

    I'M CORPORAL MELLIZZA BONJOC WITH YOUR MARINE MINUTE. THE WARRIOR GAMES ARE BACK. FOR THE PAST TWO YEARS THE GAMES HAVE BEEN POSTPONED DUE TO COVID-19. BUT THIS YEAR SERVICE MEMBERS AND VETERANS BROUGHT THEIR A-GAME TO ORLANDO, FLORIDA. THE 2022 DOD WARRIOR GAMES WAS HOSTED BY THE U.S. ARMY FROM AUGUST 19TH TO THE 28TH. THE WARRIOR GAMES WERE FIRST HELD IN 2010, WITH THE GOAL TO CELEBRATE THE RESILIENCY AND DEDICATION OF THE WOUNDED, ILL, AND INJURED SERVICE MEMBERS AND VETERANS. THIS YEAR, HUNDREDS OF ELITE ATHLETES FROM ACROSS THE COUNTRY, AND INTERNATIONAL ATHLETES FROM ALLIED NATIONS, TOOK PART IN THE GAMES. THEIR PARTICIPATION REPRESENTEDTHE PINNACLE OF AN ATHLETE’S INVOLVEMENT IN ADAPTIVE SPORTS PROGRAMS, AND DEMONSTRATES THE OUTSTANDING POTENTIAL OF WOUNDED WARRIORS THROUGH COMPETITIVE SPORTS. THE LIST OF ADAPTIVE SPORTING EVENTS INCLUDED WHEELCHAIR BASKETBALL, CYCLING, INDOOR ROWING, WHEELCHAIR RUGBY, AND MORE. FOR MORE INFORMATION ABOUT THE GAMES, AND TO LEARN HOW TO SUPPORT THE MARINE CORPS TEAM, GO TO DODWARRIORGAMES.COM. THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.25.2022
    Date Posted: 08.26.2022 12:43
    Category: Newscasts
    Audio ID: 70276
    Filename: 2208/DOD_109185603.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2022
    Genre Newscast
    Location: ORLANDO, FL, US 
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 2022 DOD Warrior Games, by Cpl Mellizza Bonjoc and LCpl Dylon Grasso, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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