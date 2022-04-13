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    Marine Minute: PFT Season AMM

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    FORT GEORGE G. MEADE, MD, UNITED STATES

    04.13.2022

    Audio by Lance Cpl. Brian Stippey 

    Defense Media Activity - Marines

    PULL-UPS, PLANKING, AND RUNNING.THAT’S RIGHT MARINES,IT’S P-F-T SEASONONCE AGAIN.HERE’S WHAT YOUNEED TO KNOW.MARINES CAN OPT FOR EITHER PULL-UPS OR PUSH-UPS FOR THE PULL-UP PORTION OF THE P-F-T. HOWEVER, PULL-UPS ARE STILL THE ONLY WAY TO ACHIEVE MAXIMUM POINTS.MARINES THATOPT TO DO PUSH-UPS RECEIVEA PARTIAL SCORE.STARTINGIN 2023, THE PLANK WILL BE THE STANDARD EXERCISEFOR THE P-F-T ANDCRUNCHESWILL NO LONGER BE AN ALTERNATIVE.THE TIME REQUIRED TO ACHIEVE THE MAXIMUM SCORE ON THE PLANK IS 3 MINUTES, 45 SECONDS.THE MINIMUM TIME REQUIRED TO PASS IS 1 MINUTE,10 SECONDS.THESE SCORING REQUIREMENTS ARE IDENTICAL FOR MALES AND FEMALES.MARINES OVER46 HAVE THE OPTION OF ROWING 5,000 METERS AS AN ALTERNATIVE TO THE THREE MILE RUN. MARINES 45AND UNDERMAY CHOOSEROWING IF THEY HAVEAN INJURY,ANDIF AUTHORIZED BY THEIR PRIMARY HEALTH CARE PROVIDERAND THEIRCOMMANDING OFFICER OR OFFICER IN CHARGE.MARINESHAVE UNTIL JUNE30thTO COMPLETE A P-F-T.FOR MORE INFORMATION AND RESOURCES OR TO CHECKCURRENT STANDARDS,GO TO FITNESS.MARINES.MIL (U.S. Marine Corps audio by Lance Cpl. Brian Stippey)

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.13.2022
    Date Posted: 04.14.2022 10:36
    Category: Newscasts
    Audio ID: 68953
    Filename: 2204/DOD_108916751.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2022
    Genre Newscast
    Location: FORT GEORGE G. MEADE, MD, US 
    Web Views: 8
    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: PFT Season AMM, by LCpl Brian Stippey, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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