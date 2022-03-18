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    Marine Minute: PCS Passenger Processing (Audio Version)

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    UNITED STATES

    03.18.2022

    Audio by Sgt. Benjamin Whitten 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M SERGEANT BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.

    P-C-S SEASON CAN BE A BIT STRESSFUL, PARTICULARLY WHEN OVERSEAS TRAVEL IS INVOLVED. HERE’S SOME ADVICE TO HELP YOU HAVE A SMOOTH MOVE.

    STEP ONE - UPON RECEIVING YOUR P-C-S ORDERS, CONTACT YOUR LOCAL PASSENGER TRAVEL OFFICE. THEY’LL PROVIDE YOU WITH ALL THE DETAILS YOU NEED TO KNOW TO CONDUCT YOUR MOVE.

    THIS INCLUDES INFO ABOUT HOUSEHOLD GOODS SHIPMENTS, ANY REQUIRED OVERSEAS TRAVEL DOCUMENTS, TRAVELING WITH PETS, AND CURRENT GUIDELINES REGARDING COVID-19 TESTING REQUIREMENTS.

    WHILE RESTRICTIONS AND PRECAUTIONS REGARDING TRAVEL CONTINUE TO FLUCTUATE, A RELIABLE SOURCE IS MILITARY-ONE-SOURCE-.MIL. IT PROVIDES A LIST OF FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT P-C-S TRAVEL AND NUMEROUS LINKS TO OTHER TRAVEL RESOURCES.

    ANOTHER GREAT RESOURCE IS YOUR CHAIN OF COMMAND. ODDS ARE YOUR N-C-O'S AND LEADERS HAVE MOVED SEVERAL TIMES THROUGHOUT THEIR CAREERS. ASK FOR THEIR ADVICE ON BEST PRACTICES FOR MAKING AN EASY P-C-S.

    THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.18.2022
    Date Posted: 03.18.2022 17:01
    Category: Newscasts
    Audio ID: 68702
    Filename: 2203/DOD_108866900.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2022
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: PCS Passenger Processing (Audio Version), by Sgt Benjamin Whitten, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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