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P-C-S SEASON CAN BE A BIT STRESSFUL, PARTICULARLY WHEN OVERSEAS TRAVEL IS INVOLVED. HERE’S SOME ADVICE TO HELP YOU HAVE A SMOOTH MOVE.
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ANOTHER GREAT RESOURCE IS YOUR CHAIN OF COMMAND. ODDS ARE YOUR N-C-O'S AND LEADERS HAVE MOVED SEVERAL TIMES THROUGHOUT THEIR CAREERS. ASK FOR THEIR ADVICE ON BEST PRACTICES FOR MAKING AN EASY P-C-S.
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|Date Taken:
|03.18.2022
|Date Posted:
|03.18.2022 17:01
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|68702
|Filename:
|2203/DOD_108866900.mp3
|Length:
|00:01:00
|Year
|2022
|Genre
|Newscast
|Location:
|US
|Web Views:
|2
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Marine Minute: PCS Passenger Processing (Audio Version), by Sgt Benjamin Whitten, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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