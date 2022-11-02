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    Marine Minute: Exercise Noble Fusion

    Marine Minute: Exercise Noble Fusion

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    MD, UNITED STATES

    02.11.2022

    Audio by Lance Cpl. Hailey Music 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M LANCE CORPORAL ONEG PLISNER WITH YOUR MARINE MINUTE.

    MARINES FROM 3rd MARINE EXPEDITIONARY BRIGADE, MARINE AIRCRAFT GROUP 12, AND THE 31st and 11th MARINE EXPEDITONARY UNITS RECENTLY COMPLETED EXERCISE NOBLE FUSION ALONGSIDE PARTNERS IN THE US NAVY AND JAPANESE MARITIME SELF DEFENSE FORCES.

    THE EXERCISE, CONDUCTED FROM 1 TO 7 FEBRUARY IN THE VICINITY OF OKINAWA AND THE MIYAKO AND LUZON STRAITS, DEMONSTRATED THE NAVY AND MARINE CORPS’ ABILITY TO RAPIDLY AGGREGATE FORCES AT SEA.

    THROUGHOUT THE EXERCISE, PARTIPANTS CONDUCTED AMPHIBIOUS MANEUVERS TO SEIZE KEY TERRIAN, DEMONSTRATED LETHAL SEA-CONTROL CAPABILITIES THROUGH LIVE-FIRE AIR-TO-GROUND STRIKES, AND EXECUTED VISIT BOARD, SEARCH AND SEIZURE TRAINING.

    EXERCISES LIKE NOBLE FUSION PREPARE THE NAVY AND MARINE CORPS TO COUNTER POTENTIAL ADVERSARIES IN THE REGION, AND ENSURE PEACE AND STABILITY THROUGHOUT THE INDO-PACIFIC.

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.11.2022
    Date Posted: 02.11.2022 14:30
    Category: Newscasts
    Audio ID: 68494
    Filename: 2202/DOD_108809197.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2022
    Genre Newscast
    Location: MD, US
    Web Views: 8
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: Exercise Noble Fusion, by LCpl Hailey Music, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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