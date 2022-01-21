Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook
    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Marine Minute: Financial Review

    Marine Minute: Financial Review

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    UNITED STATES

    01.21.2022

    Audio by Lance Cpl. Joseph Cooper 

    Defense Media Activity - Marines

    M LANCE CORPORAL JOSEPH COOPER WITH YOUR MARINE MINUTE.

    NOW THAT THE HOLIDAYS ARE OVER,IT’S IMPORTANT FOR MARINES TO START OFF THE NEW YEAR RIGHT. AFTER LOTS OF TRAVEL AND TRADING GIFTS MARINES MAY FIND THAT REVIEWING THEIR FINANCES WILL FIT RIGHT IN WITH THEIR NEW YEARS RESULOTIONS.

    TO START, MAKE SURE YOU ARE MAXIMIZING YOUR SAVINGS CONTRIBUTIONS BY TAKING ADVANTAGE OF ANY AVAILABLE TAX DEDUCTIONS THIS TAX SEASON. MARINES CAN ALSO CONSIDER A ROTH CONVERSION TO INCREASE THE AMOUNT OF MONEY YOU CAN SAVE.

    LIFE CAN SOMETIMES PRESENT NEW CHALLENGES THAT MAY AFFECT YOUR FINANCIAL SITUATION. THE MARINE CORPS HAS DESIGNATED THE FOLLOWING PERSONAL AND PROFESSIONAL EVENTS AS FINANCIAL EDUCATION ACTION POINTS THAT REQUIRE MEETING WITH A PERSONAL FINANCIAL MANAGER. THESE EVENTS INCLUDE CHECKING IN TO A NEW DUTY STATION,PROMOTION, MARRIAGE AND THE BIRTH OFYOUR FIRST CHILD.

    FOR MORE INFORMATION ABOUT FINANCIAL MANAGEMENT, VISIT YOUR BASE’S M-C-C-S FINANCIAL MANAGEMENT WEBSITE OR SPEAK WITH A FINANCIAL COUNSELOR.

    THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE.FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.21.2022
    Date Posted: 01.21.2022 15:22
    Category: Newscasts
    Audio ID: 68337
    Filename: 2201/DOD_108774589.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist LCpl. Joseph Cooper
    Album Marine Minutes
    Year 2016
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: Financial Review, by LCpl Joseph Cooper, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    NEWYEAR
    DMAMAMM
    DMAMPROD
    THEFEWTHEPROUD
    FINANCIALREVIEW

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download

    • LEAVE A COMMENT