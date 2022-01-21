Marine Minute: Financial Review

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|Date Taken:
|01.21.2022
|Date Posted:
|01.21.2022 15:22
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|68337
|Filename:
|2201/DOD_108774589.mp3
|Length:
|00:01:00
|Artist
|LCpl. Joseph Cooper
|Album
|Marine Minutes
|Year
|2016
|Genre
|Blues
|Location:
|US
|Web Views:
|5
|Downloads:
|1
|High-Res. Downloads:
|1
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