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    Marine Minute: Volunteering

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    UNITED STATES

    12.15.2021

    Audio by Lance Cpl. Oneg Plisner 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M LANCE CORPORAL ONEG PLISNER WITH YOUR MARINE MINUTE.
    VOLUNTEERING IS A GREAT WAY TO STRENGTHEN CONNECTIONS WITH YOUR COMMUNITY AND YOUR FELLOW MARINES.
    VOLUNTEERING BRINGS HARD-WORKING, LIKE-MINDED INDIVIDUALS TOGETHER TO HELP THEIR COMMUNITIES AND THE PLACES THEY CALL HOME. VOLUNTEERS REPORT FEELING LESS STRESSED AND HAVE A MORE POSITIVE VIEW OF THEMSELVES AND THOSE AROUND THEM.
    THE PANDEMIC HAS CAUSED MANY PEOPLE TO FEEL DISCONNECTED AND ISOLATED, AND VOLUNTEERING IS A GREAT WAY TO RECONNECT WITH THE PEOPLE AROUND YOU AND MAKE A POSITIVE IMPACT ON YOUR COMMUNITY.
    THERE ARE MANY DIFFERENT WAYS TO VOLUNTEER. TALK TO YOUR LOCAL VOLUNTEER COORDINATOR, THEY CAN HELP YOU FIND BOTH VIRTUAL AND IN PERSON VOLUNTEER OPPORTUNITIES IN YOUR AREA. THESE OPPORTUNITIES ARE AVAILABLE TO ACTIVE AND RESERVE DUTY PERSONNEL AND THEIR FAMILIES, RETIREES, AND VETERANS. FIND YOUR LOCAL VOLUNTEER COORDINATOR BY VISITING YOUR AREA’S M-C-C-S WEBSITE.
    YOU CAN VOLUNTEER ONCE A MONTH OR ONCE A WEEK, WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY OR ON YOUR OWN. HOW EVER OFTEN YOU VOLUNTEER, IT CAN IMPROVE YOUR MENTAL AND PHYSICAL HEALTH AND IT WILL HAVE A POSITIVE IMPACT ON YOUR COMMUNITY AND OUR CORPS.
    THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS, GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 12.15.2021
    Date Posted: 12.27.2021 15:05
    Category: Newscasts
    Audio ID: 68065
    Filename: 2112/DOD_108744553.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2021
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: Volunteering, by LCpl Oneg Plisner, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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