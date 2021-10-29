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    Marine Minute: Temporary BAH Increase

    Marine Minute: Temporary BAH Increase

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    UNITED STATES

    10.29.2021

    Audio by Lance Cpl. Oneg Plisner 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M LANCE CORPORAL ONEG PLISNER WITH YOUR MARINE MINUTE.
    MARADMIN 511/21 AUTHORIZES AN INCREASE IN B-A-H FOR MARINES IN MANY PLACES ACROSS THE CORPS. HERE’S WHAT YOU NEED TO KNOW.
    IN MARCH OF 2020, THE PRESIDENT DECLARED A NATIONAL EMERGENCY FOLLOWING THE OUTBREAK OF COVID-19. SINCE THEN, MANY MARINES AND THEIR FAMILIES HAVE EXPERIENCED SPIKES IN HOUSING AND RENTAL COSTS.
    MARADMIN 511/21 AUTHORIZES A TEMPORARY BASIC HOUSING ALLOWANCE INCREASE TO MARINES IN 56 DIFFERENT HOUSING AREAS ACROSS THE COUNTRY. THE APPROVED AREAS INCLUDE TWENTY-NINE PALMS, CHERRY POINT, CAMP LEJEUNE AND MANY MORE. CHECK THE MARADMIN TO SEE IF YOUR AREA QUALIFIES.
    MARINES MUST BE ACTIVE DUTY, BE ENTITLED TO BAH, AND HAVE AUTHORIZED HOUSING EXPENSES GREATER THAN THEIR B-A-H RATE. MARINES HAVE UNTIL MARCH 1ST 2022 TO SUBMIT A REQUEST TO THEIR COMMAND.
    FOR MORE INFORMATION, AND TO CHECK YOUR ELIGIBILITY, LOOK AT MARADMIN 511/21 ON MARINES.MIL. THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS, GO TO MARINES.MIL. (U.S. Marine Corps Audio by LCpl. Oneg Plisner)

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 10.29.2021
    Date Posted: 11.01.2021 12:42
    Category: Newscasts
    Audio ID: 67662
    Filename: 2110/DOD_108657363.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist LCpl. Oneg Plisner
    Album Marine Minute: Temporary BAH Increase
    Year 2021
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: Temporary BAH Increase, by LCpl Oneg Plisner, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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