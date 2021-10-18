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    Marine Minute: Cyber Security Awareness Month

    Marine Minute: Cyber Security Awareness Month

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    UNITED STATES

    10.18.2021

    Audio by Lance Cpl. Garrett Gillespie 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M LANCE CORPORAL GARRETT GILESPIE WITH YOUR MARINE MINUTE.
    IT’S CYBERSECURITY AWARENESS MONTH AND DUE TO THE ONGOING COVID ENVIRONMENT, TELEWORKING CONTINUES AS A WORKPLACE OPTION LEVERAGED BY CIVILIANS AND MILITARY PERSONNEL.
    FOR SOME, BEING UNFAMILIAR WITH TELEWORKING TOOLS AND PROCEDURES CAN LEAD TO BEHAVIOR THAT GREATLY INCREASES THE RISK OF LEAKING PERSONAL OR CLASSIFIED INFORMATION TO THE ENEMY.
    WATCH OUT FOR UNSOLICITED EMAILS FROM UNKNOWN PERSONS, ESPECIALLY THOSE ASKING FOR YOUR PERSONAL INFORMATION OR SEEMING TO PROMOTE ODD OR UNORTHODOX WORK BEHAVIOR. REPORT ANY SUSPICIOUS EMAIL ACTIVITY BY SENDING AN EMAIL TO SUSPICIOUS@USMC.MIL WITH THE EMAIL ATTACHED. DELETE JUNK EMAIL MESSAGES WITHOUT OPENING THEM. REMEMBER, DON’T LEAVE WORK COMPUTERS, COMMON ACCESS CARDS OR WORK DOCUMENTS UNATTENDED AND UNSECURED. AVOID USING PERSONAL DEVICES FOR WORK RELATED.
    VISIT THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY’S, CYBERSECURITY AND INFRASTRUCTURE SECURITY AGENCY (C-I-S-A) WEBSITE OR REVIEW THE MANY CYBER SECURITY COURSES ON MARINE-NET.
    THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS, GO TO MARINES.MIL.
    (U.S. Marine Corps audio by LCpl. Garrett Gillespie)

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 10.18.2021
    Date Posted: 10.19.2021 09:44
    Category: Newscasts
    Audio ID: 67582
    Filename: 2110/DOD_108634169.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2021
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 10
    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: Cyber Security Awareness Month, by LCpl Garrett Gillespie, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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