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    Physical Fitness Testing Returns

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    BIRMINGHAM, AL, UNITED STATES

    08.20.2021

    Audio by Staff Sgt. Wesley Jones 

    117th Air Refueling Wing

    Air Force Radio News 20 August 2021 B
    WITH THE HEADLINES FROM AIR FORCE RADIO NEWS I’M STAFF SERGEANT WES JONES
    {NAT SOUND}
    HEADS UP! 
    {EMBEDDED MUST FADES IN}
    WING LEADERSHIP OFFICIALS ARE DELAYING PHYSICAL FITNESS TESTING DUE TO A RISE IN
    COVID-19 CASES. PT EXAMS WILL NOW RESUME ON SEPTEMBER TWENTY TWENTY-ONE.
    {NAT SOUND}
    MEMBERS AFFECTED WILL BE EXEMPT FOR SIX MONTHS. 
    WONDERING HOW THIS AFFECTS YOU? HERE’S AN EXAMPLE:
    IF YOU WERE DUE IN JULY TWENTY-TWENTY ONE, YOUR NEW DUE DATE IS JANUARY
    TWENTY-TWENTY TWO. THOSE DUE IN AUGUST ARE NOW DUE FEBRUARY TWENTY-TWENTY
    TWO.
    {NAT SOUND}
    PT MANAGERS WILL ENTER THE EXEMPTIONS IN THE SYSTEM BY THE 20TH OF AUGUST.
    {MUSIC FADES}
    START TRAINING NOW SO YOU WILL BE READY WHEN YOUR TIME COMES.
    THAT’S YOUR HEADLINE, I’M STAFF SERGEANT WES JONES, AIR FORCE RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.20.2021
    Date Posted: 09.21.2021 12:42
    Category: Newscasts
    Audio ID: 67356
    Filename: 2109/DOD_108580347.mp3
    Length: 00:00:49
    Location: BIRMINGHAM, AL, US 
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Physical Fitness Testing Returns, by SSgt Wesley Jones, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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