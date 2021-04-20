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    NCIS QUARTER CRIME REDUCTION SPOT

    NCIS QUARTER CRIME REDUCTION SPOT

    ITALY

    04.20.2021

    Audio by Seaman Apprentice Andrew Eder 

    AFN Naples

    FOR THEIR QUARTERLY CRIME REDUCTION CAMPAIGN FOR THE MONTHS OF APRIL TO JUNE THE NCIS IS FOCUSING ON CHILD ABUSE AND EXPLOITATION. THE FAMILY ADVOCACY PROGRAM IS PARTNERING TO RAISE AWARENESS ABOUT RESOURCES AVAILABLE TO FAMILIES. HOWEVER THE MOST IMPORTANT THING YOU CAN DO IS REPORT ANY SUSPECTED ABUSE. YOU CAN SEND ANONYMOUS TIPS TO NCIS.NAVY.MIL, THAT IS NCIS.NAVY.MIL ONCE AGAIN THAT IS NCIS.NAVY.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.20.2021
    Date Posted: 05.11.2021 03:59
    Category: Newscasts
    Audio ID: 66294
    Filename: 2105/DOD_108332923.mp3
    Length: 00:00:30
    Year 2021
    Genre Blues
    Location: IT
    Web Views: 0
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, NCIS QUARTER CRIME REDUCTION SPOT, by SA Andrew Eder, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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