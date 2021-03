SOUTHCOM Podcast Episode 4: Partnerships (Spanish)

El General de Brigada Erik Rodriguez, del Ejército de Colombia, que actualmente ejerce como líder en la Dirección de Ejercicios y Asuntos de Coalición del Comando Sur de los EE.UU., describe como el Programa de Asistencia Humanitaria ha contribuido millones de dólares para apoyar los esfuerzos de 28 naciones contra el COVID-19 y conversa sobre el rol crítico que juegan los esfuerzos multinacionales en la seguridad regional, especialmente en los esfuerzos contra el crimen organizado trasnacional.



Colombian Brig. Gen. Erik Rodriguez, leader of U.S. Southern Command’s Exercises and Coalition Affairs Directorate, describes how SOUTHCOM’s Humanitarian Assistance Program has provided millions of dollars in COVID-19 assistance in 28 nations and discusses the critical role multinational partnerships play in regional security, especially in countering transnational criminal organizations. (By U.S. Southern Command Public Affairs; hosted and produced by Rich Crusan)