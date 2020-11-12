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    Marine Minute: Voluntary Early Release Program

    Marine Minute: Voluntary Early Release Program

    UNITED STATES

    12.11.2020

    Audio by Lance Cpl. Hailey Music 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M LANCE CORPORAL HAILEY MUSIC WITH YOUR MARINE MINUTE.

    THE MARINE CORPS RECENTLY RELEASED MARADMIN 734/20, WHICH ALLOWS CERTAIN MOS’S AN EARLY RELEASE FROM THEIR CONTRACT. HERE’S WHAT YOU NEED TO KNOW.

    THIS OPPORTUNITY IS CALLED THE VOLUNTARY EARLY RELEASE PROGRAM AND IT WILL ALLOW MARINES FROM SPECIFIC MOS’S TO END THEIR CONTRACTS A YEAR EARLY. THESE MOS’S INCLUDE 1812- ARMOR MARINE, 1869- SENIOR ARMOR STAFF NONCOMMISSIONED OFFICER, AND 2146- MAIN BATTLE TANK REPAIRER OR TECHNICIAN.

    TO QUALIFY FOR THIS PROGRAM, MARINES MUST BE ELIGIBLE FOR AN HONORABLE OR GENERAL UNDER HONORABLE CONDITIONS DISCHARGE. MARINES CAN NOT GET OUT EARLIER THAN A YEAR BEFORE THE END OF THEIR CONTRACT.

    EARLY RELEASE ONLY EXEMPTS MARINES FROM THEIR ACTIVE-DUTY COMMITMENT, NOT INDIVIDUAL READY RESERVE OR THEIR RESERVE OBLIGATIONS.

    FOR MORE INFORMATION CHECK OUT MARADMIN 734/20 ON MARINES.MIL

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 12.11.2020
    Date Posted: 12.11.2020 17:20
    Category: Newscasts
    Audio ID: 64871
    Filename: 2012/DOD_108100822.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2020
    Genre Newscast
    Location: US
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: Voluntary Early Release Program, by LCpl Hailey Music, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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